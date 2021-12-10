На Украине заявили, что корабль управления «Донбасс» не заходил в «чувствительные зоны»

Корабль управления «Донбасс» ВМС Украины не входил в «чувствительные зоны» и выполнял задачи исключительно в собственных территориальных водах. Об этом 9 декабря заявил в Facebook пресс-центр штаба Операции объединенных сил в Донбассе (ООС).
В пресс-центре также указали, что корабль возвращается на базу. Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что украинский корабль находится в Азовском море на законных основаниях.
«Азовское море — это акватория совместного пользования, мы там находимся на законных основаниях», — заявил Резников в комментарии Lb.ua. Он добавил, что угрозы для экипажа не было, никаких инцидентов не случилось.
«Донбасс» утром 9 декабря снялся с рейда порта Мариуполь и двинулся к российским границам. Корабль береговой охраны ПС ФСБ России предупредил о необходимости подать заявку на прохождение Керченского пролива, однако украинский корабль ответил, что такие действия не планирует, но при этом продолжал движение в его направлении, отказываясь менять курс. Из-за инцидента к вечеру четверга у входов в пролив со стороны Черного и Азовского морей скопились пробки из гражданских судов. Корабль ВМС Украины, подойдя к проливу на расстояние 18 морских миль, лёг на обратный курс, не отвечая на запросы.