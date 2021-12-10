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На Украине заявили, что корабль управления «Донбасс» не заходил в «чувствительные зоны»

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Корабль управления «Донбасс» ВМС Украины не входил в «чувствительные зоны» и выполнял задачи исключительно в собственных территориальных водах. Об этом 9 декабря заявил в Facebook пресс-центр штаба Операции объединенных сил в Донбассе (ООС).

В пресс-центре также указали, что корабль возвращается на базу. Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что украинский корабль находится в Азовском море на законных основаниях.

«Азовское море — это акватория совместного пользования, мы там находимся на законных основаниях», — заявил Резников в комментарии Lb.ua. Он добавил, что угрозы для экипажа не было, никаких инцидентов не случилось.

«Донбасс» утром 9 декабря снялся с рейда порта Мариуполь и двинулся к российским границам. Корабль береговой охраны ПС ФСБ России предупредил о необходимости подать заявку на прохождение Керченского пролива, однако украинский корабль ответил, что такие действия не планирует, но при этом продолжал движение в его направлении, отказываясь менять курс. Из-за инцидента к вечеру четверга у входов в пролив со стороны Черного и Азовского морей скопились пробки из гражданских судов. Корабль ВМС Украины, подойдя к проливу на расстояние 18 морских миль, лёг на обратный курс, не отвечая на запросы.

Предыдущий инцидент между погранслужбой ФСБ России и кораблями ВМС Украины произошел 25 ноября 2018 года в российских территориальных водах в Черном море. Российские силовики задержали украинские катера «Никополь», «Бердянск», а также буксир «Яны Капу» при попытке совершить незаконные действия, а именно — без разрешения пройти Керченский пролив и выйти в Азовское море. Позже 24 украинских моряка были арестованы. 7 сентября Москва и Киев произвели первый обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35». В частности, на Украину вернулись 24 моряка, задержанных в результате инцидента в Керченском проливе. Катера и буксир также вернули украинской стороне.

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