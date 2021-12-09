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ФСБ: В сторону Керченского пролива движется корабль ВМС Украины и отказывается менять курс

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В сторону Керченского пролива движется корабль управления «Донбасс» ВМС Украины. Об этом 9 декабря сообщила Федеральная служба безопасности.

«Требования изменить курс не выполняет. Действия создают угрозу безопасности мореплавания», — приводит сообщение РИА Новости.

Как отметили в ФСБ, в начале десятого утра «Донбасс» снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керченского пролива.

Сопровождающий его корабль береговой охраны ПС ФСБ России предупредил о необходимости подать заявку на прохождение пролива, однако украинский корабль ответил, что следовать через него не планирует.

В настоящее время «Донбасс» находится на расстоянии 18 морских миль до Керченского пролива.

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Комментарии (4)

Ref
Кораблю уже 52 года, а он еще движется. Умели делать в СССР для армии и флота.
265902601
Курс не меняет? А что, рыбаков с сетями или тралом по этому курсу не подогнать?
Pilat
Свидомым дали команду фас.
А то у госдепа нет повода.
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