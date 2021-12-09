ФСБ: В сторону Керченского пролива движется корабль ВМС Украины и отказывается менять курс

В сторону Керченского пролива движется корабль управления «Донбасс» ВМС Украины. Об этом 9 декабря сообщила Федеральная служба безопасности.

«Требования изменить курс не выполняет. Действия создают угрозу безопасности мореплавания», — приводит сообщение РИА Новости.

Как отметили в ФСБ, в начале десятого утра «Донбасс» снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керченского пролива.



Сопровождающий его корабль береговой охраны ПС ФСБ России предупредил о необходимости подать заявку на прохождение пролива, однако украинский корабль ответил, что следовать через него не планирует.

