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У входа в Керченский пролив, к которому следует корабль ВМС Украины, скопились десятки гражданских судов

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У входов в Керченский пролив со стороны Черного и Азовского морей скопились десятки судов вечером 9 декабря, следует из данных портала Marinetraffic. Движение временно приостановлено.

«В данный момент ни один корабль по каналу не идет», — сказал собеседник агентства ТАСС.

Фото: Скриншот портала Marintraffic
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Ранее Федеральная служба безопасности России сообщила, что в сторону пролива движется корабль управления «Донбасс» ВМС Украины, который отказывается менять курс. В начале десятого утра «Донбасс» снялся с рейда порта Мариуполь и двинулся к российским границам.

Сопровождающий его корабль береговой охраны ПС ФСБ России предупредил о необходимости подать заявку на прохождение Керченского пролива, однако украинский корабль ответил, что такие действия не планирует, но при этом движется в его направлении.

Государственная пограничная служба Украины уже заявила, что не владеет информацией об инциденте, пишет РИА Новости.

Фото: Скриншот портала Marintraffic

Предыдущий инцидент между погранслужбой ФСБ России и кораблями ВМС Украины произошел 25 ноября 2018 года в российских территориальных водах в Черном море. Российские силовики задержали украинские катера «Никополь», «Бердянск», а также буксир «Яны Капу» при попытке совершить незаконные действия, а именно — без разрешения пройти Керченский пролив и выйти в Азовское море. Позже 24 украинских моряка были арестованы. 7 сентября Москва и Киев произвели первый обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35». В частности, на Украину вернулись 24 моряка, задержанных в результате инцидента в Керченском проливе. Катера и буксир также вернули украинской стороне.

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Комментарии (5)

LiChaBaTa
Так Украина скоро вообще без флота останется.
Piter Russo
Это зеваки)
Ref
Направлявшийся к Керченскому проливу корабль ВМС Украины "Донбасс" лёг на обратный курс. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
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