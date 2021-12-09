У входа в Керченский пролив, к которому следует корабль ВМС Украины, скопились десятки гражданских судов

«В данный момент ни один корабль по каналу не идет», — сказал собеседник агентства ТАСС .

У входов в Керченский пролив со стороны Черного и Азовского морей скопились десятки судов вечером 9 декабря, следует из данных портала Marinetraffic. Движение временно приостановлено.

Ранее Федеральная служба безопасности России сообщила, что в сторону пролива движется корабль управления «Донбасс» ВМС Украины , который отказывается менять курс. В начале десятого утра «Донбасс» снялся с рейда порта Мариуполь и двинулся к российским границам.

Сопровождающий его корабль береговой охраны ПС ФСБ России предупредил о необходимости подать заявку на прохождение Керченского пролива, однако украинский корабль ответил, что такие действия не планирует, но при этом движется в его направлении.



Государственная пограничная служба Украины уже заявила, что не владеет информацией об инциденте, пишет РИА Новости.

