«Прошу успокоиться тупых фанатов». Автор шуточного доноса на Оксимирона и Noize MC рассказал о последствиях своего поступка

«Из собственного политического опыта рискну утверждать, что на сегодня именно благодаря скандалу господам артистам ничего не грозит. Не будет ни проверки, ни уголовных дел, ни блокировки клипов и страниц, не будет вообще ничего. Если проверка и будет, то благожелательная. А без всего этого могло бы по мелочи и прилететь. Поэтому прошу успокоиться тупых фанатов», — написал Якушев на своей странице в Facebook 9 декабря.

Блогер Дмитрий Якушев, который ранее опубликовал в ЖЖ жалобу некой «группы патриотов» на Оксимирона и Noize MC, подвел предварительные итоги своего поступка. По его словам, исполнителям ничего не грозит, а потому почитатели их творчества могут успокоиться.

Блогер добавил, что его поступок стал безвозмездной «фантастической рекламой» для артистов. Однако длительное молчание рэперов, по его словам, «не добавляет им уважения».

Якушев отметил, что сейчас лишь он находится под угрозой за «шуточки», точно как и сотрудники СК, «допустившие ошибку, приведшую к скандалу и репутационным потерям».

В юмористическом послании «группа патриотов» обратилась лично к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. «Преступная деятельность указанных лиц сегодня перешла все пределы допустимого и стала национальной угрозой, опаснее расширения НАТО», — говорилось в сообщении.



Далее тексты исполнителей «разбирались по косточкам», чтобы показать, как Оксимирон романтизирует иноагентов, а Noize MC оскорбляет силовиков, называя их «шестерками».



В СКР заявили о намерении проверить деятельность реперов Noize MC (Иван Алексеев) и Oxxxymiron (Мирон Федоров). Поручение дал сам председатель ведомства Александр Бастрыкин.

