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Корабль ВМС Украины лёг на обратный от Керченского пролива курс и не отвечает на запросы

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Корабль управления «Донбасс» ВМС Украины лег на обратный от Керченского пролива курс, но при этом не отвечает на запросы. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности РФ 9 декабря.

«Корабль управления «Донбасс» лег на обратный от Керченского пролива курс, на запросы не реагирует. Действия экипажа украинского корабля расцениваются как провокационные и создающие угрозу безопасности мореплавания», — цитирует сообщение РИА Новости.

«Донбасс» ранее снялся с рейда порта Мариуполь и двинулся к российским границам. Корабль береговой охраны ПС ФСБ России предупредил о необходимости подать заявку на прохождение Керченского пролива, однако украинский корабль ответил, что такие действия не планирует, но при этом продолжал движение в его направлении.

Из-за инцидента у входов в пролив со стороны Черного и Азовского морей скопились пробки из гражданских судов.

Предыдущий инцидент между погранслужбой ФСБ России и кораблями ВМС Украины произошел 25 ноября 2018 года в российских территориальных водах в Черном море. Российские силовики задержали украинские катера «Никополь», «Бердянск», а также буксир «Яны Капу» при попытке совершить незаконные действия, а именно — без разрешения пройти Керченский пролив и выйти в Азовское море. Позже 24 украинских моряка были арестованы. 7 сентября Москва и Киев произвели первый обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35». В частности, на Украину вернулись 24 моряка, задержанных в результате инцидента в Керченском проливе. Катера и буксир также вернули украинской стороне.

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Комментарии (5)

Редиcка
Они заранее сказали, что не планируют проходить через Керченский пролив, но им не поверили. И кто в этой истории идиот? Если бы так же реагировали на приближение самолетов НАТО, то вообще каждый день бы такие новости шли.
shushu
Следующим из порта Мариуполь вышел корабль ВМС Украины "Луганск".
265869937
А Донбасс то тролем оказался
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