Корабль ВМС Украины лёг на обратный от Керченского пролива курс и не отвечает на запросы

Корабль управления «Донбасс» ВМС Украины лег на обратный от Керченского пролива курс, но при этом не отвечает на запросы. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности РФ 9 декабря.



«Корабль управления «Донбасс» лег на обратный от Керченского пролива курс, на запросы не реагирует. Действия экипажа украинского корабля расцениваются как провокационные и создающие угрозу безопасности мореплавания», — цитирует сообщение РИА Новости.



«Донбасс» ранее снялся с рейда порта Мариуполь и двинулся к российским границам. Корабль береговой охраны ПС ФСБ России предупредил о необходимости подать заявку на прохождение Керченского пролива, однако украинский корабль ответил, что такие действия не планирует, но при этом продолжал движение в его направлении.