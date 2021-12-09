Жители поселка Каменка продолжают мерзнуть без отопления. Коммунальщики не в курсе

Жители поселка Каменка в Ленобласти продолжают сетовать на холодные батареи и отсутствие горячей воды. По словам местных, проблемы с котельными №№ 103 и 126 никуда не делись.



«Во всем поселке холодно, до сих пор нет тепла. Народ замерзает. Люди собираются на митинг, хотят дорогу перекрывать. Дети маленькие мерзнут, пенсионеры», — 9 декабря рассказал Юрий, проживающий на улице Мира.



Про холод в квартире упомянула и Ирина с улицы Константина Шестакова: «Нет ни горячей воды, ни отопления». Женщина добавила, что ее дом относится к котельной № 103.

