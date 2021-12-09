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Жители поселка Каменка продолжают мерзнуть без отопления. Коммунальщики не в курсе

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Жители поселка Каменка в Ленобласти продолжают сетовать на холодные батареи и отсутствие горячей воды. По словам местных, проблемы с котельными №№ 103 и 126 никуда не делись.

«Во всем поселке холодно, до сих пор нет тепла. Народ замерзает. Люди собираются на митинг, хотят дорогу перекрывать. Дети маленькие мерзнут, пенсионеры», — 9 декабря рассказал Юрий, проживающий на улице Мира.

Про холод в квартире упомянула и Ирина с улицы Константина Шестакова: «Нет ни горячей воды, ни отопления». Женщина добавила, что ее дом относится к котельной № 103.

Как сообщает 47news 9 декабря, на морозы в жилищах пожаловались и те, кто живет в домах, питающихся от второго сооружения — № 126.

Корреспонденты издания позвонили в филиал «ЦЖКУ» Минобороны РФ по Западному военному округу, на балансе которого находятся котельные. Собеседник пообещал выяснить ситуацию, но отметил, что информация о замерзающих ему не поступала.

Ранее стало известно, что жители Каменки, где находится 138-я гвардейская отдельная мотострелковая бригада, пятый день живут в холодных квартирах. Причину беды они видят в том числе в непрерывных авариях на котельной №126 на балансе структуры Минобороны в лице ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» (ЦЖКУ). После публикации материала филиал «ЦЖКУ» Минобороны РФ по Западному военному округу распространил сведения о том, что подача горячего водоснабжения и теплоснабжения в Каменке действительно была временно приостановлена 6 декабря, однако после замены оборудования котельная якобы заработала в штатном режиме.

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Комментарии (1)

Аппаратчик мокрой классификации
"мотострелковая бригада" - жаль, что там расквартированы не спецы РВСН..
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