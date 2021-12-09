Российских вирусологов и врачей отправят в очаг «омикрона»

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером ЮАР Сирилом Рамафозой. Главы государств обсудили взаимодействие между странами в борьбе с новым штаммом коронавируса «омикрон», говорится 9 декабря на сайте Кремля.



«Достигнута договоренность о направлении в ЮАР в самое ближайшее время группы российских вирусологов, эпидемиологов, научных сотрудников и врачей, а также санитарно-эпидемиологической лаборатории и другого медицинского оборудования», — сказано в сообщении.



В России пока что официально выявлено всего два случая новой разновидности COVID-19. Штаммом «омикрон» оказались инфицированы двое россиян, которые приехали на родину из ЮАР вывозным рейсом. По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, они переносят болезнь в легкой форме. О симптомах «омикрона» читайте здесь.

