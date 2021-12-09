FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-14°C/Завтра: -13
73.60р83.34р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный ПетербургОбразование

Российских вирусологов и врачей отправят в очаг «омикрона»

0
Печать

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером ЮАР Сирилом Рамафозой. Главы государств обсудили взаимодействие между странами в борьбе с новым штаммом коронавируса «омикрон», говорится 9 декабря на сайте Кремля.

«Достигнута договоренность о направлении в ЮАР в самое ближайшее время группы российских вирусологов, эпидемиологов, научных сотрудников и врачей, а также санитарно-эпидемиологической лаборатории и другого медицинского оборудования», — сказано в сообщении.

В России пока что официально выявлено всего два случая новой разновидности COVID-19. Штаммом «омикрон» оказались инфицированы двое россиян, которые приехали на родину из ЮАР вывозным рейсом. По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, они переносят болезнь в легкой форме. О симптомах «омикрона» читайте здесь.

По теме (8)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний

-1