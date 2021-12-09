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Мурашко рассказал, как переносят ковид двое россиян, заразившихся «омикрон»-штаммом

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Двое россиян, у которых выявили «омикрон»-штамм коронавируса, переносят болезнь в легкой форме. Об этом 9 декабря заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Там легкое течение», — сказал он (цитата по ТАСС). Также глава Минздрава добавил, что в РФ пока зафиксировано только два случая заражения новой вариацией COVID-19.

«Фонтанка» писала, что новый штамм «омикрон» был обнаружен у двух прилетевших из ЮАР россиян. Они прибыли на родину вывозным рейсом. 7 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 24 пассажира, прибывших из Южной Африки, находятся в стационарах.

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Комментарии (1)

Денеб
Акушер-гинеколог расскажет нам про заболеваемость омикроном.....
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