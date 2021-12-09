Мурашко рассказал, как переносят ковид двое россиян, заразившихся «омикрон»-штаммом

Двое россиян, у которых выявили «омикрон»-штамм коронавируса, переносят болезнь в легкой форме. Об этом 9 декабря заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.



«Там легкое течение», — сказал он (цитата по ТАСС). Также глава Минздрава добавил, что в РФ пока зафиксировано только два случая заражения новой вариацией COVID-19.



«Фонтанка» писала, что новый штамм «омикрон» был обнаружен у двух прилетевших из ЮАР россиян. Они прибыли на родину вывозным рейсом. 7 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 24 пассажира, прибывших из Южной Африки, находятся в стационарах.

