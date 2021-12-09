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Белорусский минтранс подтвердил отъезд в Польшу диспетчера, посадившего самолет Протасевича

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Министерство транспорта Белоруссии подтвердило информацию The New York Times о том, что посадивший самолет с оппозиционером Романом Протасевичем диспетчер сбежал в Польшу.

«Человек, находясь на территории иностранного государства, при оказании определенного давления на него может согласиться на те или иные виды сотрудничества, пойти на какие-то сделки, в том числе и со своей совестью», — цитирует 9 декабря заявление директора департамента по авиации минтранса Артема Сикорского «Белта».

Он подтвердил, что диспетчер из статьи американкой газеты действительно работал в «Белаэронавигации». Сикорский также отметил, что в материале представлена интерпретация его слов польскими спецслужбами.

«Давать ему какую-то оценку я не вправе. Он не сказал что-то конкретное», — резюмировал представитель белорусского минтранса.

Диспетчер Олег Галегов якобы рассказал, что посадкой самолета руководил офицер КГБ, который по телефону докладывал о ходе операции.

Рейс Ryanair, следовавший из Греции в Литву, был принудительно посажен в Минске из-за сообщения о минировании. Это позволило местным властям задержать находившегося на борту основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Вместе с ним с рейса сняли его 23-летнюю подругу Софию Сапега. Обоих подозревают в организации массовых беспорядков.

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Комментарии (7)

Dimitry Antonov
Ещё бы заявили, что диспетчер из Беларуси сбежал, находясь под иностранным давлением. А ещё лучше, что его вообще похитили.
265869937
Прийдется нациализировать мигрантов, находящихся на белорусско-польской границе, дабы восполнить количесто граждан в Белоруси. А как и они закончатся, гду таракан людей будет брать, чтобы кошмарить?
kоt-obormot
Скоро в стране останутся видимо только лукашенко с колей, и те, кто в силу санкций сбежать сможет только в Россию.
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