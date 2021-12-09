Белорусский минтранс подтвердил отъезд в Польшу диспетчера, посадившего самолет Протасевича

Министерство транспорта Белоруссии подтвердило информацию The New York Times о том, что посадивший самолет с оппозиционером Романом Протасевичем диспетчер сбежал в Польшу.



«Человек, находясь на территории иностранного государства, при оказании определенного давления на него может согласиться на те или иные виды сотрудничества, пойти на какие-то сделки, в том числе и со своей совестью», — цитирует 9 декабря заявление директора департамента по авиации минтранса Артема Сикорского «Белта».



Он подтвердил, что диспетчер из статьи американкой газеты действительно работал в «Белаэронавигации». Сикорский также отметил, что в материале представлена интерпретация его слов польскими спецслужбами.

