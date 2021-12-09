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В Сети появился трек Моргенштерна о «побеге из России». Его концертный директор заявил, что рэпер вернется в Москву

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В Сети появился трек Моргенштерна под названием «Домой», посвященный «побегу из России». Об этом 9 декабря пишет «Афиша».

В композиции присутствует мат, так что дать ссылку на него мы не можем.

«Видали, как я дал по ****** (уехал)? Через границу по паспорту, прям в вагоне. Я просто сажусь на поезд — новость громче, чем камбэк Оксимирона. Я нечаянно, старый, sorry», — поет Моргенштерн. Напомним, рэпер уехал из России в Дубай через Белоруссию 25 ноября.

«Вы можете забрать мой бизнес, но не заберете Happiness [пластинка музыканта]. <…> Bitch, это неправильно. Я в соцсетях торгую лишь своим ********** (лицом). ******* (закрыли) рестик, но я не умру от голода, уехал из России, ведь там стало холодно», — продолжает музыкант.

Таким образом Моргенштерн комментирует слова главы Следственного комитета Александра Бастрыкина о том, что он якобы торгует наркотиками в соцсетях.

При этом концертный директор рэпера заявил РИА Новости, что музыкант, скорее всего, сегодня вернется в Москву. Сам Моргенштерн в своем Instagram ограничился коротким: «Я на связи.

Сегодня скажу».

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Комментарии (4)

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Говно возвращается???
angel of death
а денежки на продюссирование этой всей фигни у него откуда? кто спонсор? а если есть спонсор, то торгует он не только лицом... на то он и шоу-бизнес, что там дупло людей интересует =)
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