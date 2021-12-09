В Сети появился трек Моргенштерна о «побеге из России». Его концертный директор заявил, что рэпер вернется в Москву

В Сети появился трек Моргенштерна под названием «Домой», посвященный «побегу из России». Об этом 9 декабря пишет «Афиша».



В композиции присутствует мат, так что дать ссылку на него мы не можем.



«Видали, как я дал по ****** (уехал)? Через границу по паспорту, прям в вагоне. Я просто сажусь на поезд — новость громче, чем камбэк Оксимирона. Я нечаянно, старый, sorry», — поет Моргенштерн. Напомним, рэпер уехал из России в Дубай через Белоруссию 25 ноября.



«Вы можете забрать мой бизнес, но не заберете Happiness [пластинка музыканта]. <…> Bitch, это неправильно. Я в соцсетях торгую лишь своим ********** (лицом). ******* (закрыли) рестик, но я не умру от голода, уехал из России, ведь там стало холодно», — продолжает музыкант.

