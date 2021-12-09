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Следствие ходатайствует об аресте владельца «Рив Гош» и экс-совладельца «Юлмарта» Августа Мейера

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видео объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга

Московский районный зарегистрировал ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Августа Мейера, обвиняемого в двух эпизодах мошенничества. Об этом 9 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

видео объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга

Владелец «Рив Гош», экс-совладелец «Юлмарта» Август Мейер, его жена и деловой партнер были задержаны накануне. Бизнесменов подозревают в хищении у Сбербанка 2,3 млрд рублей, которые были получены на развитие бизнеса незадолго до краха компании «Юлмарт».

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