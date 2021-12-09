«Наше предложение в силе». Генсек Столтенберг выступил за возобновление совета Россия-НАТО

НАТО продолжает выступать за возобновление работы Совета Россия-НАТО, в рамках которого можно обсуждать и ситуацию на Украине. Об этом 8 декабря сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Я считаю, что мы должны использовать инструменты и платформы для взаимодействия с Россией. НАТО продолжает верить в содержательный диалог с Россией, в том числе в рамках созданного после окончания холодной войны Совета Россия-НАТО, который предполагает встречи России и союзников по НАТО и обсуждение широкого круга вопросов, в том числе по Украине, снижение рисков, учения, контроль над вооружениями и много других вопросов. Поэтому я сожалею, что в течение многих месяцев мы не проводили Совет Россия-НАТО», — цитирует Столтенберга РИА Новости.