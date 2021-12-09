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«Наше предложение в силе». Генсек Столтенберг выступил за возобновление совета Россия-НАТО

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НАТО продолжает выступать за возобновление работы Совета Россия-НАТО, в рамках которого можно обсуждать и ситуацию на Украине. Об этом 8 декабря сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Я считаю, что мы должны использовать инструменты и платформы для взаимодействия с Россией. НАТО продолжает верить в содержательный диалог с Россией, в том числе в рамках созданного после окончания холодной войны Совета Россия-НАТО, который предполагает встречи России и союзников по НАТО и обсуждение широкого круга вопросов, в том числе по Украине, снижение рисков, учения, контроль над вооружениями и много других вопросов. Поэтому я сожалею, что в течение многих месяцев мы не проводили Совет Россия-НАТО», — цитирует Столтенберга РИА Новости.

По его словам, «НАТО предлагала провести такую встречу, приглашала неоднократно российскую сторону, но РФ отвергла все предложения».

«Наше предложение в силе», — добавил Столтенберг.

При этом генсек НАТО заявил, что каналы связи с Россией у альянса существуют, но они, по его мнению, не обеспечивают полноценный диалог.

Тему НАТО накануне затронули в переговорах президенты России и США. Владимир Путин заявил Джо Байдену, что Россия серьезно заинтересована в получении надежных гарантий, исключающих расширение НАТО на восточном направлении

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Комментарии (3)

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.... на эту тему коротко и ясно ответил Бовт Украине ру... лишив иллюзий.
--- Бовт объяснил, почему после переговоров Путина и Байдена может начаться горячая война
.... так что, смотреть надо на факты и дела, а не слова. Какие-то намёки есть, но пытались нас развести и разводили уже не раз.
hal9000
Хитрый ход..тоесть Амеры тупо рейдернули Украину..и теперь переговоры..давайте бартер на Калифорнию..тогда можно подумать..а так разговор только через оптический прицел..
Piter Russo
Если в совете нет диалога а сплошные обвинительные речи.. для чего он нужен? Выслушивать что РФ виновата, должна увести войска со своей территории и т.д. и т.п., при этом аналогичные действия нато не делает.. Диалог из разряда у нас есть интересы, а у вас их нет - деструктивен априори.
Помниться Путин предлагал вступление РФ в НАТО, НАТО отказалось....
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