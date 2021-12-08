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Недельная инфляция в России резко затормозила, но огурцы снова дали по газам

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Индекс потребительских цен в России на неделе с 30 ноября по 6 декабря вырос на 0,07% (после 0,46% неделей ранее) и на 7,57% с начала года. Такие данные в среду, 8 декабря, публикует Росстат.

Среди продуктов за неделю больше всех снова подорожали огурцы — почти на 5%. Кроме них в лидерах подорожания капуста (+4,8%), яйца (+1,2%), гречка и пшено (+1,1%). В то же время цены на помидоры снизились на 3,38%.

Из продуктов, цены на которые регулируются, за неделю подорожал сахар — в среднем на 0,7%, подсолнечное масло — на 0,3%, а мясо кур подешевело на 0,4%.

Среди непродовольственных товаров лидером роста цен стали легковые автомобили (+3,75%). Цены на бензин увеличились на 0,4%, на дизельное топливо — на 0,6%. Что касается услуг, значительно подешевели поездки на отдых в Турцию (-17,1%).

При этом новогодние заграничные туры еще как дорожают, и не только в Турцию. Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».

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