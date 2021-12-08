Власти Москвы заявили, что лечение от ковида плазмой переболевших эффективно. ВОЗ метод не рекомендовала

Лечение донорской плазмой с антителами к коронавирусу, которое не рекомендовала ВОЗ, прошли 20 тысяч москвичей. Оно доказало свою эффективность, заявили 8 декабря в столичном департаменте здравоохранения.



«Переливание плазмы с антителами к коронавирусу проводится больным со средней тяжестью течения заболевания. При своевременном назначении плазмы вероятность ухудшения состояния пациента и его перевода на ИВЛ снижается почти в два раза, а вероятность избежать летального исхода увеличивается на 19%», — цитирует заявление ведомства ТАСС.

