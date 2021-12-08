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Власти Москвы заявили, что лечение от ковида плазмой переболевших эффективно. ВОЗ метод не рекомендовала

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Лечение донорской плазмой с антителами к коронавирусу, которое не рекомендовала ВОЗ, прошли 20 тысяч москвичей. Оно доказало свою эффективность, заявили 8 декабря в столичном департаменте здравоохранения.

«Переливание плазмы с антителами к коронавирусу проводится больным со средней тяжестью течения заболевания. При своевременном назначении плазмы вероятность ухудшения состояния пациента и его перевода на ИВЛ снижается почти в два раза, а вероятность избежать летального исхода увеличивается на 19%», — цитирует заявление ведомства ТАСС.

По данным департамента, введение пациентам с COVID-19 плазмы доноров с антителами позволяет в 1,5 раза быстрее заблокировать распространение вируса в организме. За полтора года донорами в Москве стали 30 тысяч человек, всего в городе заготовили 23 тонны плазмы.

ВОЗ заявляла, что переливание плазмы крови переболевших тяжелым коронавирусным больным не увеличивает шансов на выживание. По данным организации, такой метод лечения не снижает потребности в ИВЛ и не требуется легким. Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (3)

Денеб
Власти Москвы против ВОЗ..... ВОЗ против властей Москвы....Дуэль!
А2020
В Москве арбидолом лечат ковид. ВОЗ и не слышал об этом чудо-лекарстве.
mynine
«Переливание плазмы с антителами к коронавирусу проводится больным со средней тяжестью течения заболевания. При своевременном назначении плазмы вероятность ухудшения состояния пациента и его перевода на ИВЛ снижается почти в два раза, а вероятность избежать летального исхода увеличивается на 19%»

А где научные публикации в рецензируемых международных журналах? Вот о том что этот метод не работает есть строгие научные данные, а о том что работает - нет.
Какую позицию выберет разумный человек? Верить фактам или словам "мамой клянусь"?

Кстати, ВОЗ, очень консервативная и забюрократизированная организация, меняющая свое мнение только по чрезвычайно убедительным доказательствам, про использование плазмы для нетяжелых больных ковидом написали “настоятельно» не рекомендовано (strong recommendation against).
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