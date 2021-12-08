Во Фрунзенском районе Петербурга школьники помогают убирать снег. Взрослые на севере города тоже подтягиваются

Как рассказали «Фонтанке» 8 декабря в пресс-службе района, этот проект вырос из другого — «Трудовая осень в Купчино». Тогда администрация наладила взаимодействие со школами и местным жилкомсервисом № 2 и предложила школьникам во время продленных каникул поработать на уборке листьев — 4 часа в день за 800 рублей. Откликнулись около 50 человек, они хорошо себя показали. С приходом снегопадов было предложено помочь с уборкой дворов: два часа после уроков — и около 550 рублей на руки. Пришли те же подростки, одна бригада за 2 часа расчищает дорожки у 20 домов.

Судя по описанию, это не имеет отношения к пресловутому проекту дворник-шеринга, который анонсировал жилищный блок. В рамках него, напомним, петербуржцы могут поработать на внутриквартальных территориях за 150 рублей в час. В качестве полигона выбрали Калининский район, однако еще в конце ноября там был подписан лишь один договор с таким работником. Сейчас, как рассказали в администрации, уже 23. В жилищном комитете, со ссылкой на администрацию Красногвардейского района, сообщили, что он тоже подключился к эксперименту, там уже несколько десятков участников.

