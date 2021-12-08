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Во Фрунзенском районе Петербурга школьники помогают убирать снег. Взрослые на севере города тоже подтягиваются

Несколько десятков старшеклассников во Фрунзенском районе после уроков начали выходить на уборку внутриквартальных территорий от снега. Это не дворник-шеринг, и платят здесь больше.

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Как рассказали «Фонтанке» 8 декабря в пресс-службе района, этот проект вырос из другого — «Трудовая осень в Купчино». Тогда администрация наладила взаимодействие со школами и местным жилкомсервисом № 2 и предложила школьникам во время продленных каникул поработать на уборке листьев — 4 часа в день за 800 рублей. Откликнулись около 50 человек, они хорошо себя показали. С приходом снегопадов было предложено помочь с уборкой дворов: два часа после уроков — и около 550 рублей на руки. Пришли те же подростки, одна бригада за 2 часа расчищает дорожки у 20 домов.

Судя по описанию, это не имеет отношения к пресловутому проекту дворник-шеринга, который анонсировал жилищный блок. В рамках него, напомним, петербуржцы могут поработать на внутриквартальных территориях за 150 рублей в час. В качестве полигона выбрали Калининский район, однако еще в конце ноября там был подписан лишь один договор с таким работником. Сейчас, как рассказали в администрации, уже 23. В жилищном комитете, со ссылкой на администрацию Красногвардейского района, сообщили, что он тоже подключился к эксперименту, там уже несколько десятков участников.

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Комментарии (12)

angel of death
а вам не стыдно заниматься эксплуатацией детского труда?
Гриб
А как там наёмный дворник калининского района подписавший договор подряда по очистке снега за 1000 в день? Еще работает?
Danik
А куда деньги на дворников исчезают? Дворников просто нет в городе.
Вчера во двор пришли 5 чел с лопатами. Устроили показуху. Откапали поребрики с одной стороны и ушли. Тоже, кстати, Фрунзенский район.
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