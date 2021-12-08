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«Очень сильно виновата». Автор видео с издевательствами над годовалой девочкой арестована

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Советский районный суд Казани не отпустил домой женщину, которая послала мужу видеопривет с издевательством над маленькой дочерью.

Как сообщает региональный Следственный комитет, 8 декабря ходатайство следствия о заключении под стражу удовлетворено. Меру пресечения Алёне Епанешниковой избирал Советский райсуд.

Женщине вменяют истязание (статья 117 УК РФ) и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию дочери (статья 156 УК РФ). Обвинение ей ещё не предъявлено.

«Я очень раскаиваюсь. Прошу прощения у своей дочери и у общества. Я очень сильно виновата», — цитирует Епанешникову «Татар-Информ». У суда она просила домашний арест.

Издание уточняет, что за плечами у женщины срок за причинение тяжкого вреда здоровью. На свободу она вышла в 2019 году.

По версии следствия, 1 декабря Епанешникова в состоянии опьянения сняла на видео издевательства над дочерью 2020 года рождения и из мести послала видео мужу. Вину она признала.

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Комментарии (5)

azul
И какой смысл держать ее под стражей за казенный счет?
lamer
Типичный представитель борцунов с рэжымам.
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