«Очень сильно виновата». Автор видео с издевательствами над годовалой девочкой арестована

Советский районный суд Казани не отпустил домой женщину, которая послала мужу видеопривет с издевательством над маленькой дочерью.
Как сообщает региональный Следственный комитет, 8 декабря ходатайство следствия о заключении под стражу удовлетворено. Меру пресечения Алёне Епанешниковой избирал Советский райсуд.
Женщине вменяют истязание (статья 117 УК РФ) и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию дочери (статья 156 УК РФ). Обвинение ей ещё не предъявлено.
«Я очень раскаиваюсь. Прошу прощения у своей дочери и у общества. Я очень сильно виновата», — цитирует Епанешникову «Татар-Информ». У суда она просила домашний арест.
Издание уточняет, что за плечами у женщины срок за причинение тяжкого вреда здоровью. На свободу она вышла в 2019 году.
По версии следствия, 1 декабря Епанешникова в состоянии опьянения сняла на видео издевательства над дочерью 2020 года рождения и из мести послала видео мужу. Вину она признала.