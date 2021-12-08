В квартирах на В.О. пошел «снежный дождь». Посмотрите, как петербуржцы сушат свои дома зимой

«Каждый раз наступление зимы и выпадение снега, это не какая-то зимняя радость, а напряженная борьба за выживание», — сказал мужчина. Протечки особенно сильно стали беспокоить с начала этой зимы, когда г ород настиг циклон «Бенедикт» , одаривший крыши петербургских домов снежными массами.

«С потолка прямо полилось, постоянно приходилось орошать тазы и ставить новые. Я поднялся на чердак и увидел, что прямо над моей кухней с крыши льется вода. Протечки обнаружил и в других местах. Весь чердак в сосульках, которые позже растают и принесут новый поток воды», — обеспокоен мужчина.

Ситуацию над своей кухней ему пришлось изменить самому. Владимир постелил пленку и поставил ведра. Теперь он каждый день совершает марш-бросок по чердачному помещению. Собирает накопившуюся воду в таре и на пленке, а потом выливает в сточную трубу. Помогают ему в этом и другие соседи, которые боятся проявления осадков в своих квартирах.



Домом управляет УК ЗАО «Сити-Сервис», где на ситуацию разводят руками. Причина произошедшего, как поясняют там, обычная физика. Чердак практически не имеет продухов, поэтому в нем теплее, чем на улице. Снег на крыше тает и попадает через щели внутрь. Из-за «температурных качелей» в чердаке также возникает конденсат, который также скапливается и стекает через перекрытия к жильцам последнего этажа. В УК готовы застелить пространство, регулярно сбрасывать снег и заделать щели, но и то только весной — «кровельщиков нет», однако кардинально изменить ситуацию не в силах.



Как поясняют сотрудники управляющей компании, при капитальном ремонте был нарушен ТВР (температурно-влажностный режим). Чердак сделан наглухо, когда из под крыши должна виднеться улица. «А тут на всю эту площадь одно слуховое окно», — заявил сотрудник организации. Из вариантов, как пояснили там, писать претензии Фонду капитального ремонта и подрядчику или требовать и ждать нового капремонта.

