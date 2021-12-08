54% медучреждений РФ используют ПО, которое допускает утечки данных. Исследование

«Медицинские учреждения могут при необходимости использовать оборудование, на котором уже невозможно обновить ПО, но это может быть небезопасно. Если разработчики больше не поддерживают систему, они прекращают выпускать и обновления для неё. Обновления важны, поскольку содержат не только улучшения, но и патчи для уязвимостей. Если же бреши не закрыты, злоумышленники могут использовать их в качестве точки входа в корпоративную инфраструктуру», — поясняют борцы за кибербезопасность.

Больше половины российских медицинских учреждений (54%) используют оборудование с устаревшими операционными системами. Главная причина «отсталости» — высокая стоимость обновлений и проблемы совместимости старых и новых продуктов, сообщили 8 декабря «Фонтанке» в «Лаборатории Касперского».

Выводы аналитиков показали, что из-за уязвимостей 32% медицинских учреждений сталкивались с утечками данных, столько же с DDoS-атаками. Ещё 30% медучреждений стали жертвами программ-вымогателей.



Эксперты отмечают, что отрасль стремительно обрастает «умными устройствами», что связано с определёнными рисками кибербезопасности, предлагая простые алгоритмы защиты.



«Регулярное повышение осведомлённости сотрудников медицинских учреждений может значительно повысить уровень безопасности в здравоохранении», — отмечает руководитель департамента продуктового маркетинга для корпоративного бизнеса «Лаборатории Касперского» Сергей Марцынкьян.



Кроме того, необходимо прививать навыки кибергигиены, «поскольку атаки часто начинаются с фишинга или других техник социальной инженерии», проводить аудит кибербезопасности сетей и своевременно исправлять обнаруженные уязвимости.



В начале ноября сообщалось о публикации в Интернете базы данных россиян, которые купили поддельные QR-коды. Эксперты назвали эти новости «фейком».

