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54% медучреждений РФ используют ПО, которое допускает утечки данных. Исследование

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Больше половины российских медицинских учреждений (54%) используют оборудование с устаревшими операционными системами. Главная причина «отсталости» — высокая стоимость обновлений и проблемы совместимости старых и новых продуктов, сообщили 8 декабря «Фонтанке» в «Лаборатории Касперского».

«Медицинские учреждения могут при необходимости использовать оборудование, на котором уже невозможно обновить ПО, но это может быть небезопасно. Если разработчики больше не поддерживают систему, они прекращают выпускать и обновления для неё. Обновления важны, поскольку содержат не только улучшения, но и патчи для уязвимостей. Если же бреши не закрыты, злоумышленники могут использовать их в качестве точки входа в корпоративную инфраструктуру», — поясняют борцы за кибербезопасность.

Выводы аналитиков показали, что из-за уязвимостей 32% медицинских учреждений сталкивались с утечками данных, столько же с DDoS-атаками. Ещё 30% медучреждений стали жертвами программ-вымогателей.

Эксперты отмечают, что отрасль стремительно обрастает «умными устройствами», что связано с определёнными рисками кибербезопасности, предлагая простые алгоритмы защиты.

«Регулярное повышение осведомлённости сотрудников медицинских учреждений может значительно повысить уровень безопасности в здравоохранении», — отмечает руководитель департамента продуктового маркетинга для корпоративного бизнеса «Лаборатории Касперского» Сергей Марцынкьян.

Кроме того, необходимо прививать навыки кибергигиены, «поскольку атаки часто начинаются с фишинга или других техник социальной инженерии», проводить аудит кибербезопасности сетей и своевременно исправлять обнаруженные уязвимости.

В начале ноября сообщалось о публикации в Интернете базы данных россиян, которые купили поддельные QR-коды. Эксперты назвали эти новости «фейком».

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Комментарии (3)

Урус-Баши
НЕ забывайте, что Виндос разработан в Америке самим Гилом Бейтсом - главным чипировщиком населения (мужик с усами в ТВ сказал в программе ангелогон). И Сикрет Нет, на который так надеются патриоты также пояявился в стране, входящей в НАТО. Утечка неизбежна, если не проявлять бздительность. Поэтому, только российский софт! Если утечёт, то утечёт куда надо. И придут те, кому надо, а не чипировщики.
hedgehog_
где там ссылочка "на правах рекламы"?
SuperStar
Вижу "Касперский", дальше не читаю
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