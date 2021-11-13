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Утечку в даркнет данных о покупателях поддельных QR-кодов назвали фейком

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Основатель компании «Интернет-Розыск» Игорь Бедеров заявил, что информация о «сливе» в даркнет данных 500 тыс. покупателей поддельных QR-кодов оказалась фейком.

«Данные в СМИ о 500 тыс. фамилий недостоверны. Речь идет не о реальной утечке с сайтов, а о банальной подделке базы данных. Новость хайповая, это и привлекло мошенников, планировавших прибегнуть к шантажу и вымогательству», — сказал специалист 13 ноября в интервью RT.

По информации издания, в базе фигурирует около 88 тысяч фамилий, в основном это выходцы из Средней Азии.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что на теневых ресурсах появились в продаже данные полумиллиона граждан, купивших фальшивые справки о вакцинации от COVID-19 и ПЦР. Как писала газета, в базе содержатся паспортные данные покупателей, СНИЛС, ОМС, номер телефона и адрес, а также сведения о дате получения сертификата.

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Комментарии (3)

Капитан Очевидность2
"Ранее «Коммерсант» сообщил..."
"Утечку... назвали фейком"

Коммерсант накажут за фейковые новости?
Савва Морозов
Какой смысл покупать липовую базу, да и сам сертификат?!
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