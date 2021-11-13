Утечку в даркнет данных о покупателях поддельных QR-кодов назвали фейком

Основатель компании «Интернет-Розыск» Игорь Бедеров заявил, что информация о «сливе» в даркнет данных 500 тыс. покупателей поддельных QR-кодов оказалась фейком.



«Данные в СМИ о 500 тыс. фамилий недостоверны. Речь идет не о реальной утечке с сайтов, а о банальной подделке базы данных. Новость хайповая, это и привлекло мошенников, планировавших прибегнуть к шантажу и вымогательству», — сказал специалист 13 ноября в интервью RT.



По информации издания, в базе фигурирует около 88 тысяч фамилий, в основном это выходцы из Средней Азии.

