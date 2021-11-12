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Данные о покупателях фейковых QR-кодов появились в даркнете

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На теневых ресурсах появились в продаже данные полумиллиона граждан, купивших фальшивые справки о вакцинации от COVID-19 и ПЦР, пишет 12 ноября «Коммерсантъ».

В базах содержится персональная информация жителей Московского региона: паспортные данные, СНИЛС, данные ОМС, номер телефона и адрес, а также сведения о дате получения сертификата. Данные одного человека стоят 30–40 рублей. Эту информацию, по словам экспертов, могли собрать на сервисах по продаже поддельных справок и тестов, которые были запущены как раз для сбора сведений и дальнейшего шантажа пользователей. Подобные сайты появляются почти ежедневно. Мошенники могут предлагать услуги по удалению из базы сведений о «покупателях» сертификатов или начнут создавать ресурсы, где граждане смогут проверить, нет ли их данных в утекших базах.

«С учетом того, что ответственность за использование поддельных QR-кодов предлагается усилить до уголовной, это может стать новой золотой жилой для мошенников»,— считает основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян. Вероятно, продолжает он, мошенники начнут звонить со словами «на ваше имя приобретен поддельный QR-код, заплатите за прекращение дела».

Гражданам, попавшим в базу, как и создателям самих нелегальных сервисов, может грозить уголовная ответственность с лишением свободы.

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Комментарии (30)

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Заволновались комментаторы. Делятся своим компетентным мнением.
iAm2Cool
Интересно, найдётся ли хоть один идиот, который поверит этой новостной "утке"? Продажа поддельных сертификатов - это не централизованный бизнес. Найти же в куче мелких разномастных сайтиков дырки, позволяющие слить их базы (если они вообще там были) и спарсить всю инфу - абсолютно нереально. Тем более, что потенциальные доходы от продажи такой базы никогда не покроют и сотой доли затрат на такую попытку.

Так что это настолько явная новостная утка, что запускать ее можно лишь тогда, когда считаешь ее аудиторию полными идиотами. Судя по этому - запущена с верхов власти. Там то свой глубинный народ хорошо знают :)
Juhj
Ну-ну. И все в одной базе.
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