Данные о покупателях фейковых QR-кодов появились в даркнете

В базах содержится персональная информация жителей Московского региона: паспортные данные, СНИЛС, данные ОМС, номер телефона и адрес, а также сведения о дате получения сертификата. Данные одного человека стоят 30–40 рублей. Эту информацию, по словам экспертов, могли собрать на сервисах по продаже поддельных справок и тестов, которые были запущены как раз для сбора сведений и дальнейшего шантажа пользователей. Подобные сайты появляются почти ежедневно. Мошенники могут предлагать услуги по удалению из базы сведений о «покупателях» сертификатов или начнут создавать ресурсы, где граждане смогут проверить, нет ли их данных в утекших базах.

На теневых ресурсах появились в продаже данные полумиллиона граждан, купивших фальшивые справки о вакцинации от COVID-19 и ПЦР, пишет 12 ноября «Коммерсантъ» .

«С учетом того, что ответственность за использование поддельных QR-кодов предлагается усилить до уголовной, это может стать новой золотой жилой для мошенников»,— считает основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян. Вероятно, продолжает он, мошенники начнут звонить со словами «на ваше имя приобретен поддельный QR-код, заплатите за прекращение дела».



Гражданам, попавшим в базу, как и создателям самих нелегальных сервисов, может грозить уголовная ответственность с лишением свободы.

