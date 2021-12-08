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«Призывы должны быть в рамках здравого смысла». В Кремле прокомментировали агитацию Мособлштаба про «гниду и ковид»

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В Кремле не видели плакат от Мособлштаба про «гниду и ковид», но считают, что призывать вакцинироваться нужно «в рамках здравого смысла». Об этом 8 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я, честно говоря, не видел, не знаю, о чем речь. Но, разумеется, всё должно быть в рамках здравого смысла. Но то, что нужно продолжать убеждать граждан вакцинироваться, это однозначно», — сказал он (цитата по РИА Новости).

Провокационный пост накануне опубликовал оперативный штаб Московской области по борьбе с COVID-19. В официальном Telegram-канале появилась картинка в стиле советских агитплакатов с подписью «Чтоб в живых остаться, гнида, прививайся от ковида!»

Это не первая агрессивная агитация от Мособлштаба: в октябре он пытался повлиять на пользователей с помощью матерящегося кота.

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Комментарии (5)

265984735
Призыв грубоват, конечно, но честен. Что поделать, если вежливых слов эти не понимают.
тов
В рамках здравого смысла эти инъекции по многим причинам вакцинами вообще не являются.
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