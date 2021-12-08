«Окажем полную поддержку и заботу». Собянин посетил пострадавших при стрельбе в МФЦ

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил в больнице пострадавших при вчерашней стрельбе в МФЦ. Об этом он написал 8 декабря в Twitter.



«Был сегодня в Склифе. К сожалению, у Зайнаб, работника МФЦ, из-за пулевого ранения состояние крайне тяжелое. Медики делают всё возможное», – рассказал он.

