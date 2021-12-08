«Окажем полную поддержку и заботу». Собянин посетил пострадавших при стрельбе в МФЦ

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил в больнице пострадавших при вчерашней стрельбе в МФЦ. Об этом он написал 8 декабря в Twitter.
«Был сегодня в Склифе. К сожалению, у Зайнаб, работника МФЦ, из-за пулевого ранения состояние крайне тяжелое. Медики делают всё возможное», – рассказал он.
Был сегодня в Склифе.Проведал пострадавших во вчерашней трагедии в МФЦ.К сожалению, у Зайнаб, работника МФЦ, из-за пулевого ранения состояние крайне тяжелое.Медики делают всё возможное.У погибшего Владимира Шеменева осталась семья, маленькие дети.Окажем полную поддержку и заботу. pic.twitter.com/WX9IHiYIbO— Сергей Собянин (@MosSobyanin) December 8, 2021
Также Собянин отметил, что семье погибшего Владимира Шеменева, у которого остались маленькие дети, окажут «полную поддержку и заботу».