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«Окажем полную поддержку и заботу». Собянин посетил пострадавших при стрельбе в МФЦ

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Мэр Москвы Сергей Собянин посетил в больнице пострадавших при вчерашней стрельбе в МФЦ. Об этом он написал 8 декабря в Twitter.

«Был сегодня в Склифе. К сожалению, у Зайнаб, работника МФЦ, из-за пулевого ранения состояние крайне тяжелое. Медики делают всё возможное», – рассказал он.

Также Собянин отметил, что семье погибшего Владимира Шеменева, у которого остались маленькие дети, окажут «полную поддержку и заботу».

Стрельба в московском МФЦ произошла накануне, 7 декабря. Предполагается, что огонь открыл мужчина, который отказался надевать маску. В результате погибли два человека, четверых, в том числе ребенка, госпитализировали в тяжелом состоянии. Преступника задержали. По данным СМИ, он был «радикальным антипрививочником», а на допросе говорил, что не верит в коронавирус и считает пандемию заговором.

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