FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-13°C/Завтра: -13
74.14р83.71р
ТЕМА ДНЯ

За что экс-главе комитета Смольного готовят арест

Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный ПетербургОбразование

Байден отозвал кандидатуру уроженки СССР Омаровой на пост в Минфине США

11
Печать

Президент США Джо Байден согласился отозвать кандидатуру Сауле Омаровой на пост регулятора банков страны в Минфине по ее просьбе. Об этом говорится в сообщении Белого дома.

«Я удовлетворил просьбу Сауле Омаровой снять ее кандидатуру на пост в управлении валютного контроля», — сказано в заявлении.

Отмечается, что Байден предложил Омарову на этот пост, основываясь на ее большом опыте в финансовом регулировании. Сама профессор Корнеллского университета посчитала бессмысленным дальше претендовать на должность после критики в Сенате США за «комсомольское прошлое», несмотря на поддержку Белого дома.

«Фонтанка» писала, что уроженка советского Казахстана Сауле Омарова на слушаниях в Сенате по утверждению ее кандидатуры подверглась резкой критике. Один из сенаторов задался вопросом, называть ее профессором или «товарищем». Также ей припомнили членство в комсомоле.

Сама Омарова заявила, что не является коммунисткой и не поддерживает эту идеологию.
Пять демократов выступили против ее назначения. Без их поддержки и при оппозиции республиканцев кандидатура Омаровой не пройдет в Сенате, так как места там распределены 50 на 50.

По теме (2)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (11)

***_555
Где борцы за права коммунистического меньшинства?
pavas
Сдается мне, что Омарова могла бы запросто обвинить конгрессменов в расизме, и этот был бы редкий случай обоснованного обвинения. Судя по всему, у конгрессменов против нее - только фамилия, заканчивающаяся на -ова и советское происхождение (в комсомоле, в отличие от КПСС, были все).
263816691
А вот была бы лесбой или негритянкой, было бы другое дело, толерантность и демократия в полный рост!)))
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний

-1