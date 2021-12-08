Байден отозвал кандидатуру уроженки СССР Омаровой на пост в Минфине США

Президент США Джо Байден согласился отозвать кандидатуру Сауле Омаровой на пост регулятора банков страны в Минфине по ее просьбе. Об этом говорится в сообщении Белого дома.



«Я удовлетворил просьбу Сауле Омаровой снять ее кандидатуру на пост в управлении валютного контроля», — сказано в заявлении.



Отмечается, что Байден предложил Омарову на этот пост, основываясь на ее большом опыте в финансовом регулировании. Сама профессор Корнеллского университета посчитала бессмысленным дальше претендовать на должность после критики в Сенате США за «комсомольское прошлое», несмотря на поддержку Белого дома.

