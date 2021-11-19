«Называть вас товарищ или профессор?» Уроженку СССР, предложенную Байденом на пост регулятора банков США, допросили о «коммунистическом прошлом»

Сенатор Пэт Туми на слушаниях в сенате США напомнил о «коммунистическом прошлом» уроженки Казахстана Сауле Омаровой. Её кандидатуру президент Джо Байден предложил на пост регулятора банков страны.

«Ленинский комсомол. <...> Вы были частью «молодых коммунистов». Вы были? <...> У меня нет намерения показать свое неуважение, но как к вам обращаться? Профессор или товарищ?» — заявил 19 ноября Пэт Туми.



В ответ уроженка советского Казахстана объяснила, что состояла в «комсомоле», так как это было обязательно. Она заверила, что не является коммунисткой и не поддерживает эту идеологию. Омарова назвала себя «американкой», которая готова служить стране на должности регулятора.

