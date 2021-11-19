«Называть вас товарищ или профессор?» Уроженку СССР, предложенную Байденом на пост регулятора банков США, допросили о «коммунистическом прошлом»

Сенатор Пэт Туми на слушаниях в сенате США напомнил о «коммунистическом прошлом» уроженки Казахстана Сауле Омаровой. Её кандидатуру президент Джо Байден предложил на пост регулятора банков страны.
«Ленинский комсомол. <...> Вы были частью «молодых коммунистов». Вы были? <...> У меня нет намерения показать свое неуважение, но как к вам обращаться? Профессор или товарищ?» — заявил 19 ноября Пэт Туми.
В ответ уроженка советского Казахстана объяснила, что состояла в «комсомоле», так как это было обязательно. Она заверила, что не является коммунисткой и не поддерживает эту идеологию. Омарова назвала себя «американкой», которая готова служить стране на должности регулятора.
Туми не унимался и пытался добиться от Омаровой доказательства того, что она вышла из комсомола. На ее реплику о том, что из организации «вырастают с возрастом», сенатор попросил поискать копию документа о выходе.
Спор прервал сенатор Шеррод Браун. Он отметил, что 55-летняя Омарова — один из самых квалифицированных претендентов на эту должность. Кроме того, она станет первой женщиной и иммигрантом на этом посту регулятора банковского сектора за 158 лет.