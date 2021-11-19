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«Называть вас товарищ или профессор?» Уроженку СССР, предложенную Байденом на пост регулятора банков США, допросили о «коммунистическом прошлом»

Регулятор банков США может возглавить Саула Омарова из Казахстана

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Сенатор Пэт Туми на слушаниях в сенате США напомнил о «коммунистическом прошлом» уроженки Казахстана Сауле Омаровой. Её кандидатуру президент Джо Байден предложил на пост регулятора банков страны.

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube
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«Ленинский комсомол. <...> Вы были частью «молодых коммунистов». Вы были? <...> У меня нет намерения показать свое неуважение, но как к вам обращаться? Профессор или товарищ?» — заявил 19 ноября Пэт Туми.

В ответ уроженка советского Казахстана объяснила, что состояла в «комсомоле», так как это было обязательно. Она заверила, что не является коммунисткой и не поддерживает эту идеологию. Омарова назвала себя «американкой», которая готова служить стране на должности регулятора.

Туми не унимался и пытался добиться от Омаровой доказательства того, что она вышла из комсомола. На ее реплику о том, что из организации «вырастают с возрастом», сенатор попросил поискать копию документа о выходе.

Спор прервал сенатор Шеррод Браун. Он отметил, что 55-летняя Омарова — один из самых квалифицированных претендентов на эту должность. Кроме того, она станет первой женщиной и иммигрантом на этом посту регулятора банковского сектора за 158 лет.

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube

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Комментарии (16)

SSGHQ
Она собирается создавать СССР в США. А почему сама свалила из советского прекрасного? Разваливать Штаты как развалила Союз?
LiChaBaTa
Я храню комсомольский билет. Это наша история, нравится это кому то или нет. Не нужно уподобляться украинцам, которые стесняются своего советского прошлого.
Cвифт
.... юморная,тонко поддела .... наш человек.
--- У меня нет намерения показать свое неуважение, но как к вам обращаться? Профессор или товарищ?»
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