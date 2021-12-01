В Белом доме уверены, что уроженка СССР сможет занять пост в Минфине США

В Белом доме верят, что уроженка СССР Сауле Омарова будет утверждена на пост регулятора банков страны в Минфине США. Об этом 30 ноября заявила пресс-секретарь американского президента Джен Псаки.
«Мы продолжаем поддерживать ее номинацию», – сказала она на брифинге (цитата по РИА Новости).
По ее словам, Омарова достаточно квалифицирована, поэтому президент Джо Байден и предложил ее кандидатуру.
«Фонтанка» писала, что уроженка советского Казахстана Сауле Омарова на слушаниях в Сенате по утверждению ее кандидатуры подверглась резкой критике. Один из сенаторов задался вопросом, называть ее профессором или «товарищем». Также ей припомнили членство в комсомоле. Сама Омарова заявила, что не является коммунисткой и не поддерживает эту идеологию.
Пять демократов выступил против ее назначения. Без их поддержки и при оппозиции республиканцев кандидатура Омаровой не пройдет в сенате, так как места там распределены 50 на 50.