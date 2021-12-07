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На фоне переговоров Путина и Байдена рубль укрепился, а цены на нефть начали расти

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На фоне переговоров Владимира Путина и Джо Байдена российская валюта укрепилась до 74 рублей за доллар. Об этом 7 декабря свидетельствуют показатели валютной котировки на сайте Московской биржи.

Мировые цены на нефть во вторник вечером начали расти примерно на 4%.

По состоянию на 19:10 мск февральские фьючерсы на нефть марки Brent выросли в цене на 3,91% — до 75,97 доллара за баррель, а январские фьючерсы на WTI — на 4,56%, до 72,66 доллара.

«Фонтанка» писала, что Владимир Путин и Джо Байден начали переговоры по видеосвязи вечером 7 декабря. Формат телемоста они используют впервые. Сейчас президент России находится в своей резиденции в Сочи, американский лидер — в Белом доме в Вашингтоне.

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Комментарии (3)

Денеб
Укрепился, говоришь? Х-х-ха.......
ДуремарСПб.
Жалко прямой трансляции не было,народ бы банки с водой к тв выставил,зарядился б скрепно.
тов
Что ни день, то деньги
Очень сильно скачут.
Человек с рублями
Горько–горько плачет.
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