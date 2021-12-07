На фоне переговоров Путина и Байдена рубль укрепился, а цены на нефть начали расти

На фоне переговоров Владимира Путина и Джо Байдена российская валюта укрепилась до 74 рублей за доллар. Об этом 7 декабря свидетельствуют показатели валютной котировки на сайте Московской биржи.



Мировые цены на нефть во вторник вечером начали расти примерно на 4%.



По состоянию на 19:10 мск февральские фьючерсы на нефть марки Brent выросли в цене на 3,91% — до 75,97 доллара за баррель, а январские фьючерсы на WTI — на 4,56%, до 72,66 доллара.



«Фонтанка» писала, что Владимир Путин и Джо Байден начали переговоры по видеосвязи вечером 7 декабря. Формат телемоста они используют впервые. Сейчас президент России находится в своей резиденции в Сочи, американский лидер — в Белом доме в Вашингтоне.

