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«Раньше их было меньше». Главврач больницы в Петербурге рассказал, что к ним все чаще привозят вакцинированных пациентов

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Главный врач петербургской больницы Святого Георгия Валерий Стрижелецкий отметил в своем стационаре рост числа вакцинированных пациентов с коронавирусом.

«По нашему стационару у нас 476 пациентов. Из них 85% — это невакцинированные пациенты. 15% — это вакцинированные. Раньше их было меньше. Но число вакцинированных становится все больше в стране и городе, вероятность заболеть присутствует. Но хочу отметить, что из 70 реанимационных больных нет ни одного вакцинированного пациента», — рассказал главврач 7 декабря в эфире канала «Санкт-Петербург».

Ранее в больнице Святого Георгия умер один пациент, вакцинированный в феврале 2021 года.

Почему власти Петербурга не раскрывают полные данные об эффективности вакцин от COVID-19 — читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (6)

тов
Пусть этот главрвач расскажет как в его георгия привезли человека "потому что у него ковид", а при выдаче трупа сообщили, что у него ковида не было.

Я этому главрвачу фамилию челоыека назову.
Денеб
Ну да.... Логично.... Прививка Спутником не является панацеей от повторного заболевания.... Даже Гамалей признавал..... Общество с Ограниченной Ответственностью евоное....
Савва Морозов
и опять "со слов" привитых?
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