«Раньше их было меньше». Главврач больницы в Петербурге рассказал, что к ним все чаще привозят вакцинированных пациентов

Главный врач петербургской больницы Святого Георгия Валерий Стрижелецкий отметил в своем стационаре рост числа вакцинированных пациентов с коронавирусом.
«По нашему стационару у нас 476 пациентов. Из них 85% — это невакцинированные пациенты. 15% — это вакцинированные. Раньше их было меньше. Но число вакцинированных становится все больше в стране и городе, вероятность заболеть присутствует. Но хочу отметить, что из 70 реанимационных больных нет ни одного вакцинированного пациента», — рассказал главврач 7 декабря в эфире канала «Санкт-Петербург».
Ранее в больнице Святого Георгия умер один пациент, вакцинированный в феврале 2021 года.
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