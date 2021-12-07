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Суд в Дании разрешил «Академику Иоффе» вернуться в Россию

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В Дании суд снял арест с научно-исследовательского судна «Академик Иоффе», ему разрешено покинуть территорию страны. Об этом 7 декабря сообщает РБК.

В Минобрнауки заявили, что знают об этом решении и ждут официального подтверждения, также там ожидают возвращения судна в Россию.

«Фонтанка» писала, что судно «Академик Иоффе» было задержано у берегов Дании в начале ноября. Арест стал обеспечительной мерой по иску канадской компании One Ocean Expeditions. На борту находились 38 членов экипажа и 23 участника экспедиции, один из которых является гражданином Франции. В конце ноября все находившиеся на судне ученые вернулись в Россию. Подробнее об этом инциденте читайте здесь.

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Комментарии (4)

ДуремарСПб.
Можно на Путина было обменять,мы им бункерного они нам исправный корабль вместо камлающего.
Савва Морозов
договорились
Денеб
Эх, академик Иоффе.... Знал бы, как будут его имя полоскать.....
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