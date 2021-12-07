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Источник: Антипрививочник, устроивший стрельбу в московском МФЦ, планировал нападение заранее

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Мужчина, который устроил стрельбу в МФЦ Москвы, заранее спланировал нападение. Об этом 7 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

«Сергей Глазов заранее спланировал нападение, он пришел в МФЦ, отказался надеть маску и с порога начал стрелять», — рассказал собеседник агентства.

«Интерфакс» уточняет, что задержанный оказался «радикальным антипрививочником». «После задержания мужчина сообщил, что не верит в коронавирус, вакцины от него и в целом, а пандемию считает заговором, о чем неоднократно писал в соцсетях», — сообщил источник издания.

Конфликт в московском МФЦ начался из-за маски. 45-летний мужчина отказался ее надевать, после чего открыл стрельбу. Погибли два человека, четверых, в том числе ребенка, госпитализировали в тяжелом состоянии. Стрелок задержан. Телеграм-каналы сообщают, что 45-летний мужчина якобы является бывшим подполковником Службы внешней разведки.

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Комментарии (17)

262126571
Пора антипрививочников на карандаш брать и для начала каждому браслет электронный прикрепить, чтобы отслеживать передвижения неадекватов.
VKuser14172982
дык военным пенсионерам скучно. особенно если руконожие развито...
или они мож и пошлибы как раньше в коммерсанты да чай не НЭП
Владислав М
Это уже начинает быть похожим на спланированную кем-то кампанию по демонизации противников кукодов и кукодных запретов.
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