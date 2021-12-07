Источник: Антипрививочник, устроивший стрельбу в московском МФЦ, планировал нападение заранее

Мужчина, который устроил стрельбу в МФЦ Москвы, заранее спланировал нападение. Об этом 7 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.



«Сергей Глазов заранее спланировал нападение, он пришел в МФЦ, отказался надеть маску и с порога начал стрелять», — рассказал собеседник агентства.



«Интерфакс» уточняет, что задержанный оказался «радикальным антипрививочником». «После задержания мужчина сообщил, что не верит в коронавирус, вакцины от него и в целом, а пандемию считает заговором, о чем неоднократно писал в соцсетях», — сообщил источник издания.