В Петербурге — 9 баллов. Невский проспект тормозит массовое ДТП

По данным «Яндекс.Пробок», самые плотные пробки сейчас наблюдаются в центре, особенно на Невском, Литейном и Лиговском проспектах. Проблем на Невском добавило массовое ДТП. Как сообщает корреспондент «Фонтанки», напротив станции метро «Маяковская» столкнулись пять машин. Среди участников можно разглядеть два BMW, Volkswagen и фургон «Почты России». На месте работает ГИБДД.
«В результате столкновения автомобилей марки BMW и Volkswagen пострадали еще четыре автомобиля, в их числе — машина Почты России, которая ожидала разрешающий сигнала светофора. В результате столкновения наш водитель не пострадал. Почтовые отправления клиентов не повреждены и будут доставлены всем адресатам в установленные сроки», — сообщили в Почте России.
Все еще плотно на Пулковском шоссе в сторону выезда из города. Напомним, днем там собралась большая пробка из-за автомобильного пожара. У железнодорожного моста загорелся «Патриот».
Неожиданно загруженным оказалось Московское шоссе. В начале шестого часа вечера плотность трафика в направлении из центра на нем достигла 10 баллов — на 2 балла выше обычного.
На КАД скопилось несколько заторов. Внешнее кольцо стоит от Шушар до вантового моста и от Кудрово до Колтушского шоссе. На внутреннем кольце скопилась пробка от Мурманского шоссе до Софийской улицы. Плотно и на ЗСД: в северном направлении собрался затор в районе моста через Корабельный фарватер.