В Петербурге — 9 баллов. Невский проспект тормозит массовое ДТП

По данным «Яндекс.Пробок», самые плотные пробки сейчас наблюдаются в центре, особенно на Невском, Литейном и Лиговском проспектах. Проблем на Невском добавило массовое ДТП. Как сообщает корреспондент «Фонтанки», напротив станции метро «Маяковская» столкнулись пять машин. Среди участников можно разглядеть два BMW, Volkswagen и фургон «Почты России». На месте работает ГИБДД.



«В результате столкновения автомобилей марки BMW и Volkswagen пострадали еще четыре автомобиля, в их числе — машина Почты России, которая ожидала разрешающий сигнала светофора. В результате столкновения наш водитель не пострадал. Почтовые отправления клиентов не повреждены и будут доставлены всем адресатам в установленные сроки», — сообщили в Почте России.

