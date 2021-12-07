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В Петербурге — 9 баллов. Невский проспект тормозит массовое ДТП

Пробки на дорогах Петербурга к 17:15 достигли 9 баллов. Это на два балла больше, чем обычно бывает в шестом часу вечера во вторник. Ожидается, что в ближайшие два часа легче не станет.

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По данным «Яндекс.Пробок», самые плотные пробки сейчас наблюдаются в центре, особенно на Невском, Литейном и Лиговском проспектах. Проблем на Невском добавило массовое ДТП. Как сообщает корреспондент «Фонтанки», напротив станции метро «Маяковская» столкнулись пять машин. Среди участников можно разглядеть два BMW, Volkswagen и фургон «Почты России». На месте работает ГИБДД.

«В результате столкновения автомобилей марки BMW и Volkswagen пострадали еще четыре автомобиля, в их числе — машина Почты России, которая ожидала разрешающий сигнала светофора. В результате столкновения наш водитель не пострадал. Почтовые отправления клиентов не повреждены и будут доставлены всем адресатам в установленные сроки», — сообщили в Почте России.

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Все еще плотно на Пулковском шоссе в сторону выезда из города. Напомним, днем там собралась большая пробка из-за автомобильного пожара. У железнодорожного моста загорелся «Патриот».

Неожиданно загруженным оказалось Московское шоссе. В начале шестого часа вечера плотность трафика в направлении из центра на нем достигла 10 баллов — на 2 балла выше обычного.

На КАД скопилось несколько заторов. Внешнее кольцо стоит от Шушар до вантового моста и от Кудрово до Колтушского шоссе. На внутреннем кольце скопилась пробка от Мурманского шоссе до Софийской улицы. Плотно и на ЗСД: в северном направлении собрался затор в районе моста через Корабельный фарватер.

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Комментарии (2)

bekras22
Это ж что ж творится такое? Как будто первая зима в городе.
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