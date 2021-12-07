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Количество пострадавших во время стрельбы в московском МФЦ растет. В мэрии рассказали об их состоянии

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По последним данным, во время стрельбы в столичном МФЦ пострадали четыре человека, а не трое, как сообщалось ранее. Об этом 7 декабря рассказали в мэрии Москвы.

Там уточнили, что погибли администратор и охранник МФЦ. Были ранены сотрудник МФЦ, сотрудник «Жилищника» и двое посетителей — в том числе 10-летняя девочка. Все они госпитализированы в тяжелом состоянии. Все они, как пишет РИА Новости, сейчас находятся в операционных.

Ранее СМИ сообщали о том, что девочка якобы погибла, однако эту информацию опровергли в СК.

Конфликт в московском МФЦ начался из-за маски. 45-летний мужчина отказался ее надевать, после чего открыл стрельбу. Как сообщалось изначально, погибли два человека, троих, в том числе ребенка, госпитализировали. Стрелок задержан, возбуждены два уголовных дела — об убийстве и незаконном обороте оружия. Телеграм-каналы сообщают, что 45-летний стрелок якобы является бывшим подполковником Службы внешней разведки.

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Комментарии (9)

VKuser84159728
Да,что- уж там- пора: выдайте людям оружие и в России Все друг - друга перестреляют...,но пусть ,,Планировщики" не обольщаются: территории займут китайцы, а Этих,которые Всё за кордон прут на халяву,они посадят на цепи и будут своим детям показывать ,как моральных уродцев!!
Davu
Интересно, а нафига взрослый дядя поперся С ОРУЖИЕМ в МФЦ? Переклинило? Или уже был умысел? Опять гайки честным стрелкам и охотникам закрутят! :-Е
ДуремарСПб.
Петров или Чепига?Это еще швабрированные зеки до МФЦ не доехали,будет еще веселее.
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