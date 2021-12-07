Количество пострадавших во время стрельбы в московском МФЦ растет. В мэрии рассказали об их состоянии

По последним данным, во время стрельбы в столичном МФЦ пострадали четыре человека, а не трое, как сообщалось ранее. Об этом 7 декабря рассказали в мэрии Москвы.



Там уточнили, что погибли администратор и охранник МФЦ. Были ранены сотрудник МФЦ, сотрудник «Жилищника» и двое посетителей — в том числе 10-летняя девочка. Все они госпитализированы в тяжелом состоянии. Все они, как пишет РИА Новости, сейчас находятся в операционных.



Ранее СМИ сообщали о том, что девочка якобы погибла, однако эту информацию опровергли в СК.

