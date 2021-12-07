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СК опроверг информацию о гибели девочки после стрельбы в МФЦ Москвы

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Следственный комитет опровергает смерть в больнице девочки, пострадавшей при стрельбе в московском МФЦ. Об этом 7 декабря сообщает ТАСС.

Никаких подробностей о состоянии девочки при этом не приводится. Ранее «Москва 24» и несколько других изданий сообщили, что ребенок якобы скончался в больнице.

Конфликт в московском МФЦ начался из-за маски. 45-летний мужчина отказался ее надевать, после чего открыл стрельбу. Как сообщалось изначально, погибли два человека, троих, в том числе ребенка, госпитализировали.

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Комментарии (1)

VKuser262314958
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