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СМИ: Десятилетняя девочка скончалась в больнице после стрельбы в московском МФЦ. На месте происшествия работают саперы

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Пострадавшая во время стрельбы в московском МФЦ 10-летняя девочка скончалась в больнице. Об этом 7 декабря сообщает издание «Москва 24».

Напомним, конфликт начался из-за маски. 45-летний мужчина отказался ее надевать, после чего открыл стрельбу. Как сообщалось изначально, погибли два человека, троих, в том числе ребенка, госпитализировали.

На месте происшествия сейчас работают саперы, уточняет «Интерфакс». У стрелка были с собой пистолет «Глок» и сумка, из которой торчат провода. В полиции подозревают, что в сумке может быть взрывное устройство. Сам стрелок задержан, ему грозит пожизненное заключение.

Телеграм-каналы сообщают, что 45-летний стрелок якобы является бывшим подполковником Службы внешней разведки.

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Комментарии (5)

Владислав М
И таких сейчас берут в разведку? Да ещё целый подполковник!
efela
Офигеть. Бедный ребенок, даже не хочется думать, что испытывают ее родители.
Капитан Очевидность2
"...ему грозит пожизненное заключение"

Очередная фантазия журналюги?
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