СМИ: Десятилетняя девочка скончалась в больнице после стрельбы в московском МФЦ. На месте происшествия работают саперы

Пострадавшая во время стрельбы в московском МФЦ 10-летняя девочка скончалась в больнице. Об этом 7 декабря сообщает издание «Москва 24».



Напомним, конфликт начался из-за маски. 45-летний мужчина отказался ее надевать, после чего открыл стрельбу. Как сообщалось изначально, погибли два человека, троих, в том числе ребенка, госпитализировали.



На месте происшествия сейчас работают саперы, уточняет «Интерфакс». У стрелка были с собой пистолет «Глок» и сумка, из которой торчат провода. В полиции подозревают, что в сумке может быть взрывное устройство. Сам стрелок задержан, ему грозит пожизненное заключение.

