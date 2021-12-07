Очевидец заснял, как зимнего «гонщика» на М-11 настигла мгновенная карма

Последствия резких маневров на скоростной трассе запечатлел по дороге в Петербург утром 7 декабря один из автомобилистов. Дорога была не слишком свободной, но другим водителям повезло, и «мгновенная карма» настигла только «шашечника».



ДТП произошло в 7:42 на трассе М-11 «Нева» в направлении Петербурга, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Александр. Водитель в синей легковушке решил «поиграть в шашки» на скоростной магистрали: из левого ряда перестроился в крайний правый, а затем — обратно, хотя ряд был пустым. В итоге водитель не справился с управлением, машину занесло, закрутило и, развернув, выкинуло на обочину.