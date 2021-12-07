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Очевидец заснял, как зимнего «гонщика» на М-11 настигла мгновенная карма

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Последствия резких маневров на скоростной трассе запечатлел по дороге в Петербург утром 7 декабря один из автомобилистов. Дорога была не слишком свободной, но другим водителям повезло, и «мгновенная карма» настигла только «шашечника».

ДТП произошло в 7:42 на трассе М-11 «Нева» в направлении Петербурга, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Александр. Водитель в синей легковушке решил «поиграть в шашки» на скоростной магистрали: из левого ряда перестроился в крайний правый, а затем — обратно, хотя ряд был пустым. В итоге водитель не справился с управлением, машину занесло, закрутило и, развернув, выкинуло на обочину.

К счастью, неуправляемый автомобиль никого не задел, а автор видео успел оттормозиться.

Похожая авария произошла сегодня утром на КАД. А 30 ноября в Невском районе Петербурга занесло уже встречку, но водитель удержал машину от столкновения с другими.

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Комментарии (10)

266232030
Автор видео опережал справа на левом повороте. Так себе маневр тоже.
Elias_5e4ce9523866c
Неужели нельзя вместо модного, но корявого слова "оттормозиться" использовать привычное "затормозить"? И короче, и красивее. Писатели, блин...
bigjohn65
А причина - кроссовер с противотуманными фонарями, ехавший в крайнем левом ряду при свободных правых. Кто не знает - это нарушение...
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