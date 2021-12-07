КАД собрала самые большие пробки утра. На заезде с Московского автомобиль «сошел с дистанции»

По данным аналитического центра «Яндекс.Пробки», самыми загруженными улицами утром вторника стали Приморский проспект в сторону центра, проспект Славы — Народная улица к Московскому и Московское шоссе в направлении из центра. Там пробки потянули на 9 баллов. Нехарактерно плотно также было на проспекте Славы и Народной улице к КАД (7 баллов вместо обычных 4 баллов) и на Выборгском шоссе в центр (6 баллов вместо четырех).
Три из пяти самых крупных пробок утра собрались на КАД, причем практически одновременно. В 9:21 на внешнем кольце скопился затор длиной 8,1 километра от Рябовского шоссе до Токсовского шоссе. В 9:37 были отмечены 6,5-километровая пробка на внешнем кольце от Дачного проспекта до Московского шоссе и главная пробка утра — на внутреннем кольце от Колтушского шоссе до Софийской улицы, ее длина составила 15,8 километра.
Из-за дорожной ситуации и погоды на КАД даже ограничили скорость движения до 70 км/ч. Водителей просят не мешать уборочной технике и не совершать резких маневров. Чем они могут обернуться, около 6:42 7 декабря на заезде на КАД с Московского шоссе продемонстрировал водитель легкового автомобиля. Видеозапись ДТП опубликовал в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» участник Давид.
Вторая самая длинная пробка утра собралась в 8:53 на Колтушском шоссе, проспекте Косыгина, Заневском проспекте и проспекте Энергетиков. Там водителям пришлось толкаться 9,2 километра от поворота к логистическому складу до Якорной улицы. Как и лидер, она продержалась 2 часа 20 минут. На четвертой строчке топ-5 оказался ЗСД. В 9:21 там собрался затор длиной 7,3 километра от Шуваловского проспекта до набережной Макарова. Сейчас всё еще немного затруднено движение на Петровском мосту в южном направлении. Причиной пробки стал неисправный грузовик, сообщается в приложении «Ваш ЗСД».