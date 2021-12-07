Снег и мороз замедлили КАД: скорость на магистрали ограничили до 70 км/ч

«В связи со сложными погодными и дорожными условиями на Кольцевой автомобильной дороге Санкт-Петербурга (А-118 КАД) скорость движения ограничена до 70 км/ч. ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит водителей быть предельно внимательными и осторожными, избегать резких маневров, не мешать работе дорожной техники», — говорится в сообщении пресс-службы дорожного управления.



В понедельник, 6 декабря, КАД от снега чистили 79 машин различной спецтехники и 104 сотрудника подрядной организации. За сутки на обработку магистрали израсходовали 617 тонн соли. На обработку федеральных дорог Ленобласти ушло 230 тонн соли, 15 тонн песка и 273 тонн песко-соляной смеси, а чистили их 167 комбинированных дорожных машин, 13 автогрейдеров, 38 погрузчиков, 31 трактор, 133 единицы другой техники и 713 сотрудников.