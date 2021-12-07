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Снег и мороз замедлили КАД: скорость на магистрали ограничили до 70 км/ч

На кольцевой автодороге Петербурга утром 7 декабря из-за погоды ограничили скорость движения. Водителей просят воздержаться от резких маневров и не мешать уборочной технике.

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«В связи со сложными погодными и дорожными условиями на Кольцевой автомобильной дороге Санкт-Петербурга (А-118 КАД) скорость движения ограничена до 70 км/ч. ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит водителей быть предельно внимательными и осторожными, избегать резких маневров, не мешать работе дорожной техники», — говорится в сообщении пресс-службы дорожного управления.

В понедельник, 6 декабря, КАД от снега чистили 79 машин различной спецтехники и 104 сотрудника подрядной организации. За сутки на обработку магистрали израсходовали 617 тонн соли. На обработку федеральных дорог Ленобласти ушло 230 тонн соли, 15 тонн песка и 273 тонн песко-соляной смеси, а чистили их 167 комбинированных дорожных машин, 13 автогрейдеров, 38 погрузчиков, 31 трактор, 133 единицы другой техники и 713 сотрудников.

Во вторник, 7 декабря, согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в Ленобласти продолжится небольшой, местами умеренный снег, а температура воздуха днем будет держаться от минус 9 до минус 17 градусов. Такая же погода ожидается в регионе в среду, 8 декабря. Ночью температура местами будет опускаться до минус 21 градуса.

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Комментарии (5)

Piter Russo
Ограничение 70 было и в воскресенье и в понедельник.
Некоторые кто себя не ограничивает им улетали в отбойник.. кад местами скользкий с наледью.
Pekkonen
А вот интересно, как у них там штрафы за превышение в этом случае работают?
Если светится 70, то езда со скоростью 100 уже штраф!
Кто сталкивался?
shutnik78
опять соль..
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