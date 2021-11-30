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Паркетник крутился, раскидывая снег, на дороге в Усть-Славянке. Красивый занос попал на видео

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Скриншот видео портала <a href="https://t.me/Megapolisonline/67560" class="_ io-leave-page" target="_blank">«Мегаполис»</a>
Скриншот видео портала «Мегаполис»
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Водитель легкового автомобиля 30 ноября в Невском районе Петербурга наглядно продемонстрировал, к чему может привести неосторожность на заснеженной дороге. К счастью для других участников движения, аварии он смог не допустить.

Как сообщает 30 ноября портал «Мегаполис» со слов очевидца, инцидент произошел около 10:40 у железнодорожного переезда на Советском проспекте в Усть-Славянке и попал на камеру видеорегистратора одного из встречных автомобилей. На записи видно, как легковую машину на «встречке» заносит и она поднимает фонтан снега сначала с обочины, а затем и с середины дороги, скользя боком вперед.

«Его развернуло на полный оборот, но, славу богу, никого не задел, только снегом и грязью закидал встречные машины. Далее он немного застрял задними колесами на своей обочине, но выехал и поехал дальше», — рассказал порталу автор видео.

Скриншот видео портала <a href="https://t.me/Megapolisonline/67560" class="_ io-leave-page" target="_blank">«Мегаполис»</a>
Скриншот видео портала «Мегаполис»

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Комментарии (3)

Ankor
Адреналина хапнули
266084175
Челябинский , видимо металлург, на красном Лачетти, охрененной выдержки. Я бы ушел вправо, как только бы увидел поперечно летящую машину.
perekuz
После первого снегопада стараюсь не ездить хотя бы две недели, пока "летние" водители не привыкнут или побьются.
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