Паркетник крутился, раскидывая снег, на дороге в Усть-Славянке. Красивый занос попал на видео

Водитель легкового автомобиля 30 ноября в Невском районе Петербурга наглядно продемонстрировал, к чему может привести неосторожность на заснеженной дороге. К счастью для других участников движения, аварии он смог не допустить.

Как сообщает 30 ноября портал «Мегаполис» со слов очевидца, инцидент произошел около 10:40 у железнодорожного переезда на Советском проспекте в Усть-Славянке и попал на камеру видеорегистратора одного из встречных автомобилей. На записи видно, как легковую машину на «встречке» заносит и она поднимает фонтан снега сначала с обочины, а затем и с середины дороги, скользя боком вперед.