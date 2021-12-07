В Кремле призвали не ждать «прорывов» после переговоров Путина и Байдена

Пресс-секретарь российского президента рассказал, что Владимир Путин готов к взаимоуважительному разговору с Джо Байденом.



«В Кремле не ожидают никаких прорывов от переговоров Путина и Байдена», — цитирует 7 декабря заявление Дмитрия Пескова РИА Новости.



При этом он отметил, что смысл в таких встречах в любом случае есть. Песков подчеркнул, что Путин готов к взаимоуважительному разговору. Пресс-секретарь президента уверен, что глава государства сможет донести свои озабоченности до Байдена.



При этом Песков напомнил о «красных линиях» в отношениях с США.

