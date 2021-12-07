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В Кремле призвали не ждать «прорывов» после переговоров Путина и Байдена

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Пресс-секретарь российского президента рассказал, что Владимир Путин готов к взаимоуважительному разговору с Джо Байденом.

«В Кремле не ожидают никаких прорывов от переговоров Путина и Байдена», — цитирует 7 декабря заявление Дмитрия Пескова РИА Новости.

При этом он отметил, что смысл в таких встречах в любом случае есть. Песков подчеркнул, что Путин готов к взаимоуважительному разговору. Пресс-секретарь президента уверен, что глава государства сможет донести свои озабоченности до Байдена.

При этом Песков напомнил о «красных линиях» в отношениях с США.

В Кремле не стали комментировать информацию СМИ о подготовке санкций против РФ. Песков назвал эти новости «уткой» или «целенаправленным сливом».

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Комментарии (10)

Brevnault
Выходим угрюмо на стрелку с Бидоном,
На бой вдохновляет Россия страна.
Штабс-ротмистр Шойгу, раздайте патроны!
Поручик Пригожин, налейте вина!
Cвифт
.... кстати, энергетические компании уже перевели деньги в РФ ?))) ... а то мало ли ... ))) Песков ошибётся.
Vasya11
О встрече в Швеции и речи уже неидёт?
Вот это прорыв.
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