В Кремле призвали не ждать «прорывов» после переговоров Путина и Байдена

Пресс-секретарь российского президента рассказал, что Владимир Путин готов к взаимоуважительному разговору с Джо Байденом.
«В Кремле не ожидают никаких прорывов от переговоров Путина и Байдена», — цитирует 7 декабря заявление Дмитрия Пескова РИА Новости.
При этом он отметил, что смысл в таких встречах в любом случае есть. Песков подчеркнул, что Путин готов к взаимоуважительному разговору. Пресс-секретарь президента уверен, что глава государства сможет донести свои озабоченности до Байдена.
При этом Песков напомнил о «красных линиях» в отношениях с США.
В Кремле не стали комментировать информацию СМИ о подготовке санкций против РФ. Песков назвал эти новости «уткой» или «целенаправленным сливом».