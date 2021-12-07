FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-10°C/Завтра: -13
73.67р83.11р
ТЕМА ДНЯ

Задержан только что уволенный глава Калининского

Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный ПетербургОбразование

Снег над Ленинградом. Посмотрите нашу волшебную подборку фото и видео

Вынужденные добираться ранним утром до работы петербуржцы были вознаграждены волшебным снегопадом, который, как в лучших новогодних мелодрамах, медленно кружил над городом в свете фонарей. 7 декабря «Фонтанка» запечатлела магические моменты и нашла в соцсетях то красивое, чем сегодня делились пользователи.

10
Печать

Снежное утро в Петербурге примечательно тишиной и пока не затоптанным белым одеялом на земле. Особенно красивы в эти часы Невский проспект и Дворцовая площадь.

«Фонтанка.ру»

Невозможно не остановиться и не поднять голову при виде снежинок, которые медленно порхают на фоне дремлющих старых домов.

ПоделитьсяПоделиться

Своими фото и видео со сказочным снегопадом в соцсетях также делятся многие петербуржцы.

Мороз во вторник сжалился над жителями Петербурга и немного отступил. В дневные часы температура воздуха не опустится ниже 12 градусов со знаком минус, снег будет периодически идти весь день.

По теме (9)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (10)

_Igor_
Отвратительно.
pigledyvigledy
Таки уже над Ленинградом?
vic_5e4cd1938d1a8
Прекрасный репортаж.
На одном из фото по центру тётка с цигаркой портит всю идилию ...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний

-1