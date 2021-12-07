Снег над Ленинградом. Посмотрите нашу волшебную подборку фото и видео

Снежное утро в Петербурге примечательно тишиной и пока не затоптанным белым одеялом на земле. Особенно красивы в эти часы Невский проспект и Дворцовая площадь.
«Фонтанка.ру»
Невозможно не остановиться и не поднять голову при виде снежинок, которые медленно порхают на фоне дремлющих старых домов.
Своими фото и видео со сказочным снегопадом в соцсетях также делятся многие петербуржцы.
Мороз во вторник сжалился над жителями Петербурга и немного отступил. В дневные часы температура воздуха не опустится ниже 12 градусов со знаком минус, снег будет периодически идти весь день.