На другом берегу зимы. Петербург привыкает к холодам

Во вторник, 7 декабря, синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии

и мониторингу окружающей среды» прогнозируют в Петербурге преимущественно облачную погоду, временами небольшой снег. Ветер северо-восточный, северный умеренный, со скоростью 2–4 метра в секунду.



Температура воздуха ночью опускалась до -16 … -18, днём столбик термометра будет удерживаться на отметке в районе 10 — 12 градусов мороза. На дорогах гололедица.



Атмосферное давление повысится и составит 758 мм ртутного столба. Влажность воздуха — 82%.

