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На другом берегу зимы. Петербург привыкает к холодам

Морозная декада в Петербурге продолжается. И хотя особых рекордов погода сегодня не поставила, в городе по-прежнему холодно. Продолжит идти снег, температура не поднимется выше минус 10 градусов.

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Во вторник, 7 декабря, синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды» прогнозируют в Петербурге преимущественно облачную погоду, временами небольшой снег. Ветер северо-восточный, северный умеренный, со скоростью 2–4 метра в секунду.

Температура воздуха ночью опускалась до -16 … -18, днём столбик термометра будет удерживаться на отметке в районе 10 — 12 градусов мороза. На дорогах гололедица.

Атмосферное давление повысится и составит 758 мм ртутного столба. Влажность воздуха — 82%.

«Фонтанка» писала, что морозы в Петербурге продолжатся в течение всей недели. Значительно потеплеет лишь к воскресенью, когда вновь будет около нуля.

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