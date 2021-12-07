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На дорогах в Петербурге снова 7 баллов. Город еле движется

Утром во вторник в Петербурге вновь фиксируются семибалльные пробки. Самая большая скопилась на Народной улице — в сторону Володарского моста.

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По данным сервиса «Яндекс.Пробки», по состоянию на 08:20 в Петербурге зафиксированы заторы на 7 баллов. Примерно так же дорожная обстановка в городе выглядела в это время и сутки назад. Движению транспорта по-прежнему мешают аварии и плохо убранные от снега магистрали.

Самыми труднопроходимыми в эти минуты выглядят Народная улица — от проспекта Большевиков до Володарского моста, участок Октябрьской набережной — от Зольной до моста Александра Невского, Московский проспект — от Бассейной до Лиговского проспекта и участки КАД (внутреннее кольцо) в районе Янино-1 и от Кудрово до Вантового моста.

Фото: «Яндекс.Пробки»
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В центре традиционно стоит Большой проспект Петроградской стороны, Каменноостровский проспект при выезде на Троицкий мост, Арсенальная набережная и Литейный мост. Движению на этих участках серьёзно мешают произошедшие там ДТП.

Фото: «Яндекс.Пробки»
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Напомним, что на прошлой неделе из-за обрушившегося на Петербург снежного циклона «Бенедикт» и его последствий в городе фиксировались пробки в 10 баллов. Большие трудности с передвижением по улицам возникали не только в будние дни, но и в выходные.

Фото: «Яндекс.Пробки»
Фото: «Яндекс.Пробки»

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Комментарии (5)

Abu-Denis
У меня мимо дома по Лермонтовскому автомобильный поток шурует с очень хорошей скоростью. Не стало привычной пробки на подходе к Египетскому мосту.

Адмиралтейский район очень прилично убирают. Тут тролли на форуме надсаживались истошно про неубранные улицы, так я пофотографировал утром Лермонтовский, Садовую, наб.Фонтанки, Троицкий - дороги вычищены, нет тех валов и куч на остановках, про которые визжала лахтинская свора. Вал нагребли только на велодорожке вдоль Фонтанки. В остальном лепота. Здесь фотографии не выложить, но если у кого сомнения, пишите контакт, пришлю.
Alex000
Я фиг знает, чего там еле движется.
Нормально, плотно немножко, но в целом ехать можно.

Есть откровенно тупящие, но даже их стало меньше, видимо, пару раз выехали, напугались, и больше не рискуют.

Того, что на дорогах ужас-ужас - не отменяет. Ладно разметки не видно, к этому уже привыкли.

Но вот не счищенный до конца за ограждение снег, выпирающий краями в полосы - это таки новшество. Раньше либо всерьёз лежало, и полоса была для езды не пригодна, либо таки сбрасывали за пределы полосы.

Теперь приходится вилять к соседям, потому что оно идёт по краю, и периодически выступает так, что лучше отжаться подальше.
footballer13
Ну так если на половине улиц в обе стороны раскатано по одной полосе вместо двух, то было бы удивительно, если бы не было пробок.
Город убирать как бы надо, а не языками чесать.
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