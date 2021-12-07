На дорогах в Петербурге снова 7 баллов. Город еле движется

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», по состоянию на 08:20 в Петербурге зафиксированы заторы на 7 баллов. Примерно так же дорожная обстановка в городе выглядела в это время и сутки назад. Движению транспорта по-прежнему мешают аварии и плохо убранные от снега магистрали.



Самыми труднопроходимыми в эти минуты выглядят Народная улица — от проспекта Большевиков до Володарского моста, участок Октябрьской набережной — от Зольной до моста Александра Невского, Московский проспект — от Бассейной до Лиговского проспекта и участки КАД (внутреннее кольцо) в районе Янино-1 и от Кудрово до Вантового моста.

