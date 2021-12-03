Десять баллов не обещали, а они пришли. Пробки в Петербурге достигли максимума

По данным «Яндекс.Пробок» 3 декабря, 10 баллов загруженность петербургских дорог достигла в 17:06. Это на 2 балла выше обычного для пяти часов вечера пятницы. Аномально расти пробки начали еще днем. К четырем часам достигли 8 баллов, а через полчаса — и 9 баллов.



Необычно плотная пробка скопилась на Софийской улице от улицы Труда до КАД. Затор растянулся на 5,2 километра, и вместо 13 минут в нем можно потерять 50 минут. Также в пробке встали Пироговская, Выборгская и Ушаковская набережные и Приморский проспект. Уже к половине пятого затор растянулся на 5,5 километров от Литейного моста до улицы Академика Шиманского. А центр и Петроградская сторона стали желто-красно-бордовыми практически полностью.