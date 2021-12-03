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Десять баллов не обещали, а они пришли. Пробки в Петербурге достигли максимума

Вечерний час пик Петербург начал в десятибалльных пробках. Аналитики ожидали, что к 17 часам дорожные заторы в городе достигнут максимума в 9 баллов. Со временем не промахнулись, а вот насчет плотности движения прогноз оказался слишком оптимистичен.

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По данным «Яндекс.Пробок» 3 декабря, 10 баллов загруженность петербургских дорог достигла в 17:06. Это на 2 балла выше обычного для пяти часов вечера пятницы. Аномально расти пробки начали еще днем. К четырем часам достигли 8 баллов, а через полчаса — и 9 баллов.

Необычно плотная пробка скопилась на Софийской улице от улицы Труда до КАД. Затор растянулся на 5,2 километра, и вместо 13 минут в нем можно потерять 50 минут. Также в пробке встали Пироговская, Выборгская и Ушаковская набережные и Приморский проспект. Уже к половине пятого затор растянулся на 5,5 километров от Литейного моста до улицы Академика Шиманского. А центр и Петроградская сторона стали желто-красно-бордовыми практически полностью.

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Комментарии (4)

Nothing
Через пару лет город зимой будет стоять.
michailPotapov
9 баллов это жопа а 10 так вообще...
часа 2 можно спокойно из центра ехать
Ruth D. Armstead
А я сижу дома, смотрю, как за окном падает снег, пью кофе из любимой кружки и думаю о 10 бальных пробках на дорогах.....
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