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На дорогах Петербурга уже днем скопились восьмибалльные пробки

К четырем часа дня 3 декабря загруженность дорог Петербурга уже достигла вечерних 8 баллов. Это на 2 балла превышает обычный трафик для этого времени пятницы, отмечает аналитический центр «Яндекс.Пробки».

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Основные пробки сейчас сосредоточены в центре. Очень плотно на Садовой, Литейном, Невском и Лиговском. Стоят набережная Кутузова от Литейного к Троицкому мосту и Дворцовая набережная от Дворцового моста к Троицкому. Напряженное движение на Петроградской стороне, на Васильевском острове заметно свободнее — плотные пробки только на 8–9-й линиях В. О., набережной Макарова и Наличной улице.

Затруднен проезд на юге и юго-востоке КАД. На внутреннем кольце пробка от Мурманского шоссе и почти до Софийской улицы, сообщается о ДТП. На внешнем кольце собрался затор между Московским шоссе и Софийской.

По прогнозу аналитиков, в ближайшее время пробки продолжат расти и к 17 часам достигнут пика в 9 баллов.

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Комментарии (1)

Pilat
10 баллов уже коллеги.
А ведь сегодня даже снега нет.
Отлично организованное движение.
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