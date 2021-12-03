На дорогах Петербурга уже днем скопились восьмибалльные пробки

Основные пробки сейчас сосредоточены в центре. Очень плотно на Садовой, Литейном, Невском и Лиговском. Стоят набережная Кутузова от Литейного к Троицкому мосту и Дворцовая набережная от Дворцового моста к Троицкому. Напряженное движение на Петроградской стороне, на Васильевском острове заметно свободнее — плотные пробки только на 8–9-й линиях В. О., набережной Макарова и Наличной улице.



Затруднен проезд на юге и юго-востоке КАД. На внутреннем кольце пробка от Мурманского шоссе и почти до Софийской улицы, сообщается о ДТП. На внешнем кольце собрался затор между Московским шоссе и Софийской.