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На дорогах Петербурга пробки, как в будни. Семь баллов и десятки аварий

Снег, аварии и ремонт дорог в субботу почти остановили движение в Петербурге. Картина для выходного дня нетипичная.

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Сервис «Яндекс.Пробки» в 17 часов 4 декабря показывает стабильные семь баллов. Обычно в это время в выходные загруженность дорог составляет 3, максимум 4 балла.

Фото: скриншот страницы сервиса «Яндекс.Навигатор»
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Столкновение трех машин привело к пробке в районе Ушаковского моста. Уехать с Каменного моста непросто, сетуют автомобилисты.

ДТП на Каменном острове

Два автомобиля не поделили трамвайные пути возле гипермаркета «О'кей» на проспекте Науки.

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На проспекте Славы «Фольксваген» заехал под «Газель». Водитель не стал ждать дорожные службы.

А у «Спортмастера» на Красносельском шоссе не вписался в поворот грузовик с прицепом. Его «мастерский» маневр затормозил автобус. По предварительной информации, никто не пострадал.

Фото: скриншот страницы сервиса «Яндекс.Навигатор»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (12)

Вышибатя
Снега, конечно, много, но люди просто ездить не умеют, если честно. Особенно женщины. Из-за этого в основном пробки.
266182335
Не умеешь ездить по снегу сиди дома.
footballer13
Город безобразно "убран". Скорее нет.
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