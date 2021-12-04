На дорогах Петербурга пробки, как в будни. Семь баллов и десятки аварий

Сервис «Яндекс.Пробки» в 17 часов 4 декабря показывает стабильные семь баллов. Обычно в это время в выходные загруженность дорог составляет 3, максимум 4 балла.
Столкновение трех машин привело к пробке в районе Ушаковского моста. Уехать с Каменного моста непросто, сетуют автомобилисты.
ДТП на Каменном острове
Два автомобиля не поделили трамвайные пути возле гипермаркета «О'кей» на проспекте Науки.
На проспекте Славы «Фольксваген» заехал под «Газель». Водитель не стал ждать дорожные службы.
А у «Спортмастера» на Красносельском шоссе не вписался в поворот грузовик с прицепом. Его «мастерский» маневр затормозил автобус. По предварительной информации, никто не пострадал.