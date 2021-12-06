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Смотрите трансляцию «Фонтанки» с фестиваля «Чудо Света»

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В связи с эпидемиологической обстановкой, традиционный фестиваль «Чудо Света» прошел в Петербурге в новом формате. Оригинальные световые картины демонстрировались на фасадных стенах Петропавловской крепости. Увидеть, как это было, можно в трансляции «Фонтанки», которая начнется в 23:30.

Видеоинсталляция была посвящена 800-летию со дня рождения Александра Невского, году науки и технологий в России, международному году креативной экономики. Полигональная мозаика, нейронные сети, каллиграфия, Невская битва и триколор.

Фестиваль установил новый рекорд самой большой протяженности световой проекции — 1244 метра. Новое достижение было зафиксировано в Книге рекордов России — сообщили организаторы проекта.

Фестиваль «Чудо Света» проводится в Петербурге с 2016 года и собирает миллионы зрителей, в том числе в режиме онлайн.

Организатор — комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга

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Комментарии (1)

Философ (не тролль)
А это точно сегодня было? Что-то ни снега. ни льда не видно. Нева же замерзла, а тут чистая вода. Или вся трансляция нарисована?
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