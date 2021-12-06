Смотрите трансляцию «Фонтанки» с фестиваля «Чудо Света»

В связи с эпидемиологической обстановкой, традиционный фестиваль «Чудо Света» прошел в Петербурге в новом формате. Оригинальные световые картины демонстрировались на фасадных стенах Петропавловской крепости. Увидеть, как это было, можно в трансляции «Фонтанки», которая начнется в 23:30.
Видеоинсталляция была посвящена 800-летию со дня рождения Александра Невского, году науки и технологий в России, международному году креативной экономики. Полигональная мозаика, нейронные сети, каллиграфия, Невская битва и триколор.
Фестиваль установил новый рекорд самой большой протяженности световой проекции — 1244 метра. Новое достижение было зафиксировано в Книге рекордов России — сообщили организаторы проекта.
Фестиваль «Чудо Света» проводится в Петербурге с 2016 года и собирает миллионы зрителей, в том числе в режиме онлайн.
Организатор — комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга