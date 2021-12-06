Фестиваль «Чудо Света» установил мировой рекорд

Городской фестиваль «Чудо света», прошедший в онлайн-формате, установил новый рекорд самой большой протяженности световой проекции — 1244 метра. Новое достижение было зафиксировано в Книге рекордов России — сообщили организаторы проекта. 6 декабря в 23:30 смотрите репортаж об этом событии на «Фонтанке» и в нашей группе «ВКонтакте».
В установлении рекорда приняли участие 10 команд диджитал-художников, чьи видеоинсталляции были посвящены Александру Невскому, году науки и технологий, искусству и креативности. Фоном для панорамной световой инсталляции стала Петропавловская крепость: исторические стены превратились в гигантские ожившие картины о связи времен, от Невской битвы до каллиграфии и нейронных сетей.
Фестиваль «Чудо света» проводится в Петербурге с 2016 года под эгидой комитета по развитию туризма и собирает миллионы зрителей. В этом году проект проходил в онлайн-формате.