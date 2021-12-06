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«Информационная истерика». Песков отреагировал на сообщения о возможных санкциях против «окружения Путина»

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Песков назвал «информационной истерикой» сообщения СМИ о планах США ввести новые санкции против России из-за ситуации с Украиной. Об этом он заявил 6 декабря.

«Скорее, это не новости, а продолжение информационной истерики, которую мы в эти дни наблюдаем в СМИ», — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщал, что власти США рассматривают возможность введения новых санкций против России, чтобы предотвратить «вторжение» на Украину. Ограничения могут коснуться «окружения Путина», энергетических компаний, суверенного долга РФ. Также Россию могут отключить от системы SWIFT.

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Комментарии (12)

v777
Истерика в наших сми. Везде про то, что мы собираемся напасть на Украину, войска куда то перебрасываем. Зачем это все? Мы агрессор? Если тупости хватит и нападем то виноваты будем сами и любые санкции против страны агрессора будут уместны.
VKuser12174408
М-м! Истерика у Пескова...
Danik
А в России на тему США это не информационная истерия?
Это давно уже истерика. При этом у большинства правителей России дети и семьи в это глубоко нам враждебной сша живут!)
Там же и тусня богемская и думская обитает!
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