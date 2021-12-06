В Петербурге забрали мандат у депутата-единоросса Владимира Барканова

Совет рассмотрел вопрос о лишении полномочий Барканова на основании письма губернатора Александра Беглова, в котором говорилось о неких существенных недочетах в декларации депутата за 2019 год. По итогам тайного голосования шестеро коллег Барканова проголосовали за отзыв у него мандата, трое — против.

На этом же заседании совет избрал нового главу, им стал депутат от «Яблока» Алексей Захаров, единоросс Любовь Назарова стала его заместителем.



«Остров декабристов» по итогам муниципальных выборов осенью 2019 года отметился как один из наиболее скандальных. Во время выборов на бюллетенях в этом МО нашли типографский брак — едва заметную точку, которую автоматические урны (КОИБы) засчитывали как волеизъявление. Было принято решение о ручном пересчете, во время которого обнаружили бюллетени с проставленными внешне схожими чернилами и почерком галочки напротив фамилии кандидата от «Единой России» Ольги Погосян. По итогам долгого судебного процесса об оспаривании итогов этого пересчета Погосян, а также Анастасия Давыдова потеряли мандаты, а в совет вошли Захаров и Наталия Невзорова, таким образом, депутаты от «Яблока» нарастили количество мест в совете до 50%



Владимир Барканов руководил советом «Острова декабристов» еще предыдущего созыва. До этого он был депутатом Заксобрания Петербурга и членом Совета Федерации.

