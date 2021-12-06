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Петербург борется с морозами. Энергетиков и Водоканал перевели на усиленный режим работы

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В связи с похолоданием в Петербурге ввели усиленный режим работы предприятий инженерно-энергетического комплекса. Также запрещены плановые работы, которые могут лишить горожан энергоснабжения, сообщает 6 декабря пресс-служба Смольного.

«В постоянной готовности находятся 773 бригады численностью более 3 941 человека, а также диспетчерские и технические службы. Обеспечена готовность 1 322 единиц спецтехники, дизель-генераторных установок и передвижных блок-модульных котельных. Усилены режимы охраны и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса», — отмечают в городской администрации.

Горожан просят сообщать о повреждениях коммуникаций в городской мониторинговый центр по номерам 112 и 004, а также быть осторожными и не подходить к местам прорыва горячей воды.

Также о переходе на усиленный режим работы сообщает петербургский Водоканал. Отмечается, что при резком похолодании горожане стали активнее обращаться на горячую линию предприятия, поскольку «резкое падение столбика термометра ниже отметки 0 °С — это фактор возникновения вытеканий и технологических нарушений на сетях».

«Фонтанка» писала, что утром 6 декабря несколько населенных пунктов во Всеволожском районе Ленобласти остались без электричества. Между тем в этот день в Петербурге установлен суточный рекорд минимальной температуры воздуха за 128 лет.

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Комментарии (4)

266410437
проспект Энергетиков куда то перевели? Еще бы куда реку Фонтанку перевели или повернули.
Аппаратчик мокрой классификации
Никогда морозов не было и вот опять. :))
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