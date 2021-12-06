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В самый морозный день под Петербургом несколько посёлков остались без света и тепла

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Во Всеволожском районе Ленобласти утром 6 декабря несколько населенных пунктов остались без электричества. Об этом сообщает 47news со ссылкой на местных жителей.

Около десяти утра свет и тепло пропали в ДНП «Рыжики» и соседнем СНТ «Строитель». По словам местного жителя Александра, в них проживает постоянно около 600 семей.

«Как только пришли холода, напряжение стало скакать. Сейчас на улице минус 26 градусов. В доме потекли окна, полная сырость, температура опустилась до 18 градусов. Минут 20 сидим на генераторах. Какой-то коммунальный ад», — рассказал мужчина журналистам.

Перебои с электричеством также начались в деревне Хиттолово в Лесколовском поселении и посёлке Новое Токсово. По предварительной информации 47news, техническое нарушение произошло на подстанции 100 кВ в деревне Лехтуси, принадлежащей «Оборонэнерго». В компании уточнили, что восстановительные работы ведутся с шести утра.

В пресс-службе «Ленэнерго» заявили, что компания направила в населенные пункты дизель-генераторные установки.

Ранее сообщалось о том, что в Петербурге установлен суточный рекорд минимальной температуры воздуха за 128 лет.

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