В самый морозный день под Петербургом несколько посёлков остались без света и тепла

Во Всеволожском районе Ленобласти утром 6 декабря несколько населенных пунктов остались без электричества. Об этом сообщает 47news со ссылкой на местных жителей.



Около десяти утра свет и тепло пропали в ДНП «Рыжики» и соседнем СНТ «Строитель». По словам местного жителя Александра, в них проживает постоянно около 600 семей.



«Как только пришли холода, напряжение стало скакать. Сейчас на улице минус 26 градусов. В доме потекли окна, полная сырость, температура опустилась до 18 градусов. Минут 20 сидим на генераторах. Какой-то коммунальный ад», — рассказал мужчина журналистам.

